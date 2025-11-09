गणेश नेपालीको परिवारसँग सरकारी टोलीको वार्ता जारी

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- आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा निधन भएका मुगुका गणेश नेपालीको परिवारसँग सरकारी टोलीले वीर अस्पतालमा वार्ता थालेको छ ।
- मृतकका आफन्तले न्यायको माग गर्दै दिनभर प्रदर्शन गरेपछि सरकार र पीडित परिवारबीच छलफल अघि बढेको हो ।
- छलफलमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यसहित गृह मन्त्रालयका कर्मचारी र मृतकका परिवारका सदस्य सहभागी छन् ।
२६ असार, काठमाडौं । आत्मदाह गरेर ज्यान गुमाएका मुगुका गणेश नेपालीको परिवारसँग सरकारले वार्ता थालेको छ ।
अहिले वीर अस्पतालमा परिवारसँग सरकारी टोलीले वार्ता गरिरहेको हो ।
बिहीबार काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि मुगुका नेपालीले आत्मदाह प्रयास गरेका थिए । उनको आज उपचारको क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको थियो ।
मृतकका परिवार/आफन्तले नेपालीको न्यायका लागि दिनभर प्रदर्शन गरे ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङका सचिवालय सदस्य अनिल बानियाँ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्य, गृह मन्त्रालयका केही कर्मचारी, र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मृतकको तर्फबाट दाजु र परिवारका सदस्यहरू वार्तामा सहभागी भएका छन् ।
परिवारले शव बुझेका छैनन् ।
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