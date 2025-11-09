गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न डीआईजीको नेतृत्वमा समिति गठन

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- गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको अनुसन्धान गर्न डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
- गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सो घटनाको छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउनुभयो ।
- अनुसन्धानका लागि अहिले तीन जना महानगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिइएको गृहमन्त्रीले सदनमा बताउनुभयो ।
२६ असार, काठमाडौं । गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न डीआईजीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
छानबिनका लागि डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको उनले बताए ।
छानबिन तथा सोधपुछका लागि अहिले तीन् जना महानगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा पनि लिइएको उनले बताए ।
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