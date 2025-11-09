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गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न डीआईजीको नेतृत्वमा समिति गठन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १६:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको अनुसन्धान गर्न डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
  • गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सो घटनाको छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउनुभयो ।
  • अनुसन्धानका लागि अहिले तीन जना महानगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिइएको गृहमन्त्रीले सदनमा बताउनुभयो ।

२६ असार, काठमाडौं । गणेश नेपाली आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न डीआईजीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

छानबिनका लागि डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको उनले बताए ।

छानबिन तथा सोधपुछका लागि अहिले तीन् जना महानगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा पनि लिइएको उनले बताए ।

आत्मदाह घटना गणेश नेपाली
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