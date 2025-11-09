नवीकरण नगर्ने ४४ निर्माण कम्पनीको इजाजत खारेज

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- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समयमा नवीकरण नगर्ने ४४ निर्माण कम्पनीको इजाजतपत्र स्वत: खारेज गरेको छ।
- निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ अनुसार तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नभएका फर्महरूको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
- मन्त्रालयको सचिवस्तरको असार १७ गतेको निर्णयअनुसार सो सूचना सार्वजनिक गरिएको हो।
२७ असार, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४ फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र स्वत: खारेजी भएको जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २०८२ चैत मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सो अवधिभित्र नवीकरण नगरेका ४४ वटा निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र स्वत: खारेजी भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम स्वत: खारेज भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा ७ (४) प्रयोजनाको लागि मन्त्रालयको सचिवस्तरको गत असार १७ गतेको निर्णयानुसार सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी दिएको हो । रासस
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