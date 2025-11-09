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भारत र न्युजिल्यान्डबीच व्यापार दोब्बर बनाउने लक्ष्य, १८ ठूला निर्णयमा हस्ताक्षर

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २७ गते १३:०४

२७ असार, काठमाडौं । भारत र न्युजिल्यान्डले सन् २०३० सम्म द्विपक्षीय व्यापार दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। दुई देशले व्यापार बढाएर करिब ३५ हजार करोड पुर्‍याउने योजना बनाएका हुन्

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार न्युजिल्यान्डको अक्ल्यान्डमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनसँग भेट गरे। यस क्रममा १० वटा एमओयू सहित १८ वटा ठूला निर्णयमा हस्ताक्षर भयो। दुवै देशले फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट ( एफटीए ) लाई छिट्टै लागू गर्न मिलेर काम गर्ने संकल्प पनि गरे।

मोदी र लक्सनले आफ्नो भेटका क्रममा पश्चिम एसिया संघर्षप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले सबै पक्षलाई संयम अपनाउन, तनाव कम गर्न र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अपिल गरे।

संयुक्त बयानअनुसार उनीहरूले होर्मुज स्ट्रेटबाट आवतजावतको पूर्ण स्वतन्त्रता र व्यापारिक मार्गको बहालीको माग गरे। उनीहरूले शिपिङमा हुने कुनै पनि अवरोधको विरोध गरे। दुवै नेताले संघर्षको शान्तिपूर्ण र स्थायी समाधानका लागि वार्ता, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनाको महत्त्व दोहोर्‍याए।

प्रधानमन्त्री मोदी ६ देखि ११ जुलाईसम्म तीन देशको भ्रमणमा थिए। उनी भ्रमणको अन्तिम चरणमा न्युजिल्यान्ड पुगेका हुन्। उनी आजै नयाँ दिल्लीका लागि प्रस्थान गर्नेछन् ।

व्यापार सम्झौता
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