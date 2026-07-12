अल्भारेजको गोलमा अर्जेन्टिनालाई अग्रता

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- फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम क्वार्टरफाइनल खेलमा अतिरिक्त समयको ११२औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाले अग्रता लिएको छ।
- जुलियन अल्भारेजले डिबक्सबाहिरबाट उत्कृष्ट प्रहार गर्दै अर्जेन्टिनाका लागि महत्वपूर्ण गोल गर्न सफल भए।
- निर्धारित ९० मिनेटको खेल दुवै टोलीबीच १–१ को बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको थियो।
२८ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम क्वार्टरफाइनलमा अतिरिक्त समयमा अर्जेन्टिनाले अग्रता लिएको छ ।
अमेरिकाको कान्सास सिटी स्टेडियममा जारी खेलको ११२औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाले अग्रता लिएको हो ।
जुलियन अल्भारेलले डिबक्सभन्दा बाहिरबाट उत्कृष्ट प्रहार गर्दे गोल गर्न सफल भए । निर्धारित ९० मिनेटमा दुवैतर्फबाट १–१ को बराबरी भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलिएको हो ।
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