पहिलो हाफमा अर्जेन्टिना एक गोलले अघि

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- फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम क्वार्टरफाइनलमा अर्जेन्टिनाले स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध एक गोलको अग्रता बनाएको छ।
- एलेक्सिस म्याक एलिस्टरले दशौं मिनेटमा लियोनल मेसीको कर्नर प्रहारलाई सदुपयोग गर्दै हेडरमार्फत गोल गरेका हुन्।
- कान्सास सिटी स्टेडियममा जारी खेलको विजेताले फाइनल प्रवेशका लागि इंग्ल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
२८ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तिम क्वार्टरफाइनल खेलमा अर्जेन्टिनाले स्विट्जरल्यान्डविरुद्ध एक गोलले अघि छ ।
अमेरिकाको कान्सास सिटी स्टेडियममा पहिलो हाफको खेल सकिँदा अर्जेन्टिनाले एक गोलको अग्रता बनाएको हो ।
एलेक्सिस म्याक एलिस्टरले १०औं मिनेटमा गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए । कप्तान लियोनल मेसीले गरेको कर्नर प्रहारलाई एलिस्टरले हेडरमार्फत गोल गरेका हुन् ।
बल पोजिसनमा अर्जेन्टिनाभन्दा अघि देखिएपनि स्विट्जरल्यान्डले फिनिसिङ भने गर्न सकेको छैन ।
यो खेलको विजेताले फाइनल प्रवेशका लागि इंग्ल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
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