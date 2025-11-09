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‘इन्फा अवार्ड २०२६’ मा पाँच उत्कृष्ट मनोनयन घोषणा (सूचीसहित)

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते १२:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली फिल्म अवार्ड (इन्फा) २०२६ का लागि उत्कृष्ट पाँच मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ ।
  • अवार्ड संयोजक मनिष कार्कीले यसवर्षको अवार्ड कार्यक्रम नेपालमा आयोजना हुने जानकारी दिनुभयो ।
  • इन्फा इभेन्ट्स यूके र इन्फा नेपालले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको यस अवार्डका लागि हरिहर शर्मा र गौरी मल्ललगायतका फिल्मकर्मी जुरीमा रहेका छन् ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली फिल्म अवार्ड (इन्फा) २०२६ का उत्कृष्ट पाँच मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ । आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मनोनितलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरियो ।

इन्फा इभेन्ट्स यूके र इन्फा नेपालले संयुक्तरुपमा अवार्ड आयोजना गरेका हुन् । १ बैशाख, २०८२ देखि सोही वर्षको चैतसम्म हलमा प्रदर्शनमा आएका कथानक फिल्मले अवार्डमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

अवार्डको जुरीमा फिल्मकर्मी हरिहर शर्मा, गौरी मल्ल, रमेश बुढाथोकी र करुण थापा छन् । अवार्ड संयोजक मनिष कार्कीका अनुसार यसवर्षको अवार्ड नेपालमा हुनेछ ।

मनोनयन सूचि :

उत्कृष्ट चलचित्र

आबाट आमा – चन्द्र पन्त
ऊनको स्विटर – आर्टमाण्डु नेपाल
कोशेढुंगा – पदमबहादुर श्रेष्ठ
जेरीः अन टप – सरोज न्यौपाने
परान – रञ्जित आचार्य, शेखर गोल्छा

उत्कृष्ट निर्देशक

दीपकप्रसाद आचार्य – परान
नवीन चौहान – ऊनको स्विटर
सरोज पौडेल – कोशेढुंगा
सुदिप्ता – रमिताको पिरती
सुयोग गुरुङ – जेरी अन टप

उत्कृष्ट अभिनेता

अनमोल केसी – जेरी अन टप
नाजिर हुसेन – गुन्यु चोलो
नीर शाह – परान
पल शाह – आबाट आमा
विपिन कार्की – ऊनको स्विटर

उत्कृष्ट अभिनेत्री

आना शर्मा – रमिताको पिरती
जसिता गुरुङ – जेरी अन टप
मिरुना मगर – ऊनको स्विटर
रिश्मा गुरुङ – रिमै
सुरक्षा पन्त – कोशेढुंगा

चरित्र अभिनेत्री

कविता आले– जनै हराएको मान्छे
लक्ष्मी गिरी – श्री बुकुरो
विपना थापा – आ बाट आमा
रमा थपलिया – जन्ते बाख्रो
ऋचा शर्मा – बलिदान

चरित्र अभिनेता

लोकेन्द्र लेखक – जन्ते बाख्रो
माओत्से गुरुङ – रिमै
माओत्से गुरुङ – ऊनको स्विटर
वुद्दि तामाङ – माइतीघर
सन्तोष पन्त – हर्ष

उत्कृष्ट द्वन्द्व निर्देशक

राजु तामाङ – नरसिंहा अवतार
सम्राट बस्नेत, राजु तामाङ –जेरी अनटप
श्री श्रेष्ठ – परिवर्तन
श्री श्रेष्ठ – राम नाम सत्य
श्री श्रेष्ठ र स्टनर शाम – बलिदान

उत्कृष्ट खलपात्र

अर्जुन जंग शाही – मोहर
दिव्यदेव पन्त – हरिबहादुरको जुत्ता
प्रवीण खतिवडा – कोशेढुंगा
हेमन्त बुढाथोकी – बलिदान
सृष्टि श्रेष्ठ – द ब्लूलाइट

उत्कृष्ट छायांकार

चिन्तन राजभण्डारी – ऊनको स्विटर
दुलिप रेग्मी – जेरी अन टप
नरेन्द्र मैनाली – द ब्लू लाइट
सुसन प्रजापति – माइतीघर
शैलेन्द्र डी कार्की– रिमै

उत्कृष्ट सह–अभिनेता

आर्यन सिग्देल – कोशेढुंगा
प्रकाश दाहाल – अभिमन्यू
प्रकाश सपुत – माइतीघर
विनय श्रेष्ठ – रमिताको पिरती
बुद्धि तामाङ – भाइरल गोर्खे

उत्कृष्ट सह–अभिनेत्री

आँचल शर्मा – जेरी अन टप
उपासनासिंह ठकुरी – के घर के डेराः घर नम्बर २
गौमाया गुरुङ – रिमै
प्रियंका कार्की – हरि बहादुरको जुत्ता
रेणुनाथ योगी – रमिताको पिरती

उत्कृष्ट पाश्र्व संगीत

एलिस कार्की र शैलेन्द्र – आबाट आमा
बज्र क्रियसन – ऊनको स्विटर
मोहक श्रेष्ठ – द ब्लू लाइट
रोहित शाक्य – रिमै
रोमन बज्राचार्य र निकेश – रमिताको पिरती

उत्कृष्ट नव- अभिनेत्री
उषा उप्रेती – आबाट आमा
खुशी कार्की – रामनाम सत्य
विनिता कार्की – पीआर
विना राउत – मन विनाको धन
श्यामाश्री शेर्पा – माइतीघर

उत्कृष्ट नव–अभिनेता

अशोक दर्जी – मन विनाको धन
मन्जिल कुमार – कोशेढुंगा
विमोचन दवाडी– झरीपछिको इन्द्रेणी
समीर श्रेष्ठ – रमिताको पिरती
सुरज पौडेल – पीआर

उत्कृष्ट पाश्र्व गायिका

झुमा लिम्बु – ऊनको स्विटर
मनिषा सुनार – नरसिंहा अवतार
रचना रिमाल – राम नाम सत्य
सिम्रन परियार – सिटामोल
सोनिया बराइली – जेरी अन टप

उत्कृष्ट पाश्र्वगायक

एसडी योगी – राम नाम सत्य
बाबुल गिरी – सिटामोल
रवि ओड – आ बाट आमा
साइराज खती – नरसिंहा अवतार
सुजन चापागाईं – ऊनको स्विटर

उत्कृष्ट गीतकार

गोविन्द भट्ट – सिटामोल
प्रभा बर्तौंला – मोहर
बाबुल गिरी – हामी तीन भाई
बुद्धि सागर – के घर के डेराः घर नम्बर २
हर्क साउद – ऊनको स्विटर

उत्कृष्ट पटकथा

ओम प्रतिक – मोहर
नविन चौहान र सुरज – ऊनको स्विटर
बुद्धि सागर – के घर के डेराः घर नम्बर २
विश्वास तिमिल्सिना – जेरीः अन टप
सुदिप्ता अधिकारी – रमिताको पिरती

उत्कृष्ट सम्पादन

कृष्ण भण्डारी – ऊनको स्विटर
नहकुल खड्का – हरि बहादुरको जुत्ता
निमेष श्रेष्ठ – जेरी अन टप
बन्दे प्रसाद – राम नाम सत्य
सुनिल सिवाकोटी – रमिताको पिरती

उत्कृष्ट नृत्य निर्देशक

कविराज गहतराज – सिटामोल
किरण थापा – जेरी अन टप
रामजी लामिछाने–मोहर
स्मृति तिमिल्सिना – कोशेढुंगा
सियोन श्रेष्ठ – राम नाम सत्य

इन्फा अवार्ड २०२६
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