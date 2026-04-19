+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रेखा थापाको ‘माया भनेकै यस्तो होला’ को पहिलो झलकले कथाबारे के दर्शाउँछ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते १२:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री रेखा थापाको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘माया भनेकै यस्तो होला’को नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ ।
  • पोस्टरमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, दिल श्रेष्ठ, सृष्टि श्रेष्ठ, नीति शाह र नम्रता श्रेष्ठलाई हल्दी उत्सवको परिवेशमा देख्न सकिन्छ ।
  • आगामी २६ भदौदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको यो फिल्म पारिवारिक कथावस्तुमा आधारित रहेको निर्माण टिमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । फिल्म ‘माया भनेकै यस्तो होला’को नयाँ पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । मुख्य कलाकारलाई समावेश गर्दै निर्माण टिमले पोस्टर सार्वजनिक गरेको हो ।

पोस्टरको केन्द्रमा अभिनो दील श्रेष्ठ छन् । उनी ‘हल्दी उत्सव’ मनाइरहेका छन् । त्यहाँ मदनकृष्ण श्रेष्ठ, लक्ष्मी गिरी, सृष्टि श्रेष्ठ, नीति शाह, नम्रता श्रेष्ठ पनि छन् ।

सबै पात्र खुसी छन् । ‘हल्दी उत्सव’का लागि सजाइएको झकिझकाउ थलो र आगन्तुकको पहिरनले खानदानी परिवारको छोराको विवाह आयोजना भैरहेको बुझिन्छ । नम्रताको हातमा बधाइका लागि हुनेवाला दुलाहलाई दिन ल्याएको पुष्पगुच्छा छ ।

मदनकृष्ण भने ह्विलचेयरमा छन् । पोस्टर हेर्दा यो फिल्म पारिवारिक कथावस्तुमा बनेको बुझ्न सकिन्छ । रेखा थापाको निर्देशन रहेको यो फिल्म २६ भदौदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।

यो फिल्मबाट रेखा ८ वर्षपछि निर्देशनमा फर्किएकी हुन् । यसअघि ‘हिम्मतवाली र मालिकाजस्ता फिल्म निर्देशन गरेकी रेखाको यो तेस्रो निर्देशकीय कथानक हो ।

दिया एण्ड अमु फिल्मसको ब्यानरमा निर्माण भएको यस फिल्ममा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, दिल श्रेष्ठसहित मिस नेपालहरू सृष्टि श्रेष्ठ, नम्रता श्रेष्ठ र पूर्वमिस नेपाल इन्टरनेसनल नीति शाहको मुख्य भूमिका छ ।

विशेष भूमिकामा पूर्वमिस नेपाल उषा खड्गीको पनि अभिनय छ । लक्ष्मी गिरी, विशाल पहाडी, संगम भण्डारी, रवि डंगोल, सुनिता श्रेष्ठ र विनोद पौडेललगायतको अभिनय छ ।

हरिनारायण श्रेष्ठ, मायादेवी श्रेष्ठ, नवराज श्रेष्ठ, जस्मिन श्रेष्ठ र प्रकाश श्रेष्ठ निर्माता छन् । ध्रुव लम्सालको पटकथा लेखन छ । सुदीप बरालको छायांकन छ ।

रेखा थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मेदान्त आयुर्वेद अस्पतालको ब्रान्ड एम्बास्डरमा रेखा थापा

मेदान्त आयुर्वेद अस्पतालको ब्रान्ड एम्बास्डरमा रेखा थापा
रेखाको नयाँ फिल्म ‘काउकुती’ लाई श्रद्धाले निर्देशन गर्ने, लिल झोलाले गाउने

रेखाको नयाँ फिल्म ‘काउकुती’ लाई श्रद्धाले निर्देशन गर्ने, लिल झोलाले गाउने
रेखा थापा निर्देशित ‘माया भनेकै यस्तो होला’ तीजमा आउने

रेखा थापा निर्देशित ‘माया भनेकै यस्तो होला’ तीजमा आउने
रेखा थापाको आगामी फिल्ममा लिल झोलाले सहकार्य गर्ने, र्‍याप गाउँदैछिन् रेखा

रेखा थापाको आगामी फिल्ममा लिल झोलाले सहकार्य गर्ने, र्‍याप गाउँदैछिन् रेखा
३ पूर्वमिस नेपाललाई लिएर रेखाले थालिन् ‘माया भनेकै यस्तो होला’ निर्देशन

३ पूर्वमिस नेपाललाई लिएर रेखाले थालिन् ‘माया भनेकै यस्तो होला’ निर्देशन
भोट हालेपछि रेखा : दलले मिलेर र मिलाएर देश बनाउन सकून

भोट हालेपछि रेखा : दलले मिलेर र मिलाएर देश बनाउन सकून

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?
‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’
पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित