आन्द्राको उपचार गरेर कलेजोको गम्भीर रोग निको पार्ने नयाँ औषधि

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- वैज्ञानिकहरूले आन्द्राको उपचारमार्फत कलेजोको गम्भीर रोग म्याश निको पार्ने डीटी-१०९ नामक नयाँ औषधि पत्ता लगाएका छन् ।
- यो औषधिले आन्द्राको सुरक्षात्मक तह बलियो बनाउँदै हानिकारक ब्याक्टेरिया र विषाक्त पदार्थलाई कलेजोमा पुग्नबाट रोक्ने काम गर्छ ।
- प्राणीहरूमा गरिएको सफल परीक्षणपछि आगामी दिनमा मानव स्वास्थ्यका लागि यसको क्लिनिकल ट्रायल गर्ने योजना अनुसन्धान टोलीले अघि सारेको छ ।
२८ असार, काठमाडौं । वैज्ञानिकहरूले जनावरहरूमा गरिएको अध्ययनबाट आन्द्राको उपचार गरेर कलेजोको गम्भीर रोग निको पार्ने एउटा नयाँ औषधि पत्ता लगाएका छन्।
मिसिगन मेडिसिनका अनुसन्धानकर्ताहरूले विकास गरेको यो औषधिले कलेजोको बोसो सड्ने गम्भीर रोग ‘म्याश’ विरुद्ध उपचारको नयाँ आशा जगाएको छ।
‘डीटी-१०९’ नाम दिइएको यो औषधिले आन्द्राको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ र हानिकारक विषाक्त पदार्थहरूलाई कलेजोमा पुगेर क्षति पुर्याउनबाट रोक्छ। यो अनुसन्धान प्रतिवेदन ‘द जर्नल अफ क्लिनिकल इन्भेस्टिगेसन’ मा प्रकाशित भएको छ।
म्याश कलेजोको बोसो सम्बन्धी एउटा गम्भीर रोग हो। यसले विश्वभरका करिब ७ प्रतिशत मानिसहरूलाई असर गरेको छ। यो रोग बढ्दै जाँदा कलेजोको क्यान्सर र कलेजो फेल हुनेसम्मको जोखिम रहन्छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यो नयाँ औषधि ग्लिसिनमा आधारित एउटा ट्राइपेप्टाइड हो। यसले आन्द्रा र कलेजोको बीचमा हुने हानिकारक जैविक प्रक्रियालाई रोक्ने काम गर्छ।
यो अनुसन्धानका वरिष्ठ लेखक डाक्टर युजिन चेनले डीटी-१०९ औषधिले आन्द्राको पत्रलाई सुरक्षा दिने स्पष्ट प्रमाण भेटिएको बताए। यसले म्याश रोग बढाउने हानिकारक कीटाणुहरूलाई कलेजोमा पुग्नबाट रोक्छ।
अनुसन्धान टोलीले पहिले कलेजोको रोग बढाउने मुख्य कारण पत्ता लगाएको थियो। आन्द्रामा ‘क्लोस्ट्रिडियम पर्फिन्जेन्स’ नामको ब्याक्टेरिया बढी हुँदा अमोनिया ग्यास बन्छ।
यो अमोनियाले पाचन प्रणालीको पत्रलाई कमजोर बनाउँछ। आन्द्राको सुरक्षात्मक पत्र कमजोर भएपछि हानिकारक कीटाणुहरू रगतको माध्यमबाट कलेजोमा पुग्छन् र कलेजो सुन्निने समस्या सुरु हुन्छ।
वैज्ञानिकहरूले मुसा र अन्य प्रजातिका जनावरहरूमा प्रयोग गर्दा डीटी-१०९ औषधिले सो ब्याक्टेरियाको संख्या घटाएको र अमोनियाको उत्पादन कम गरेको पाए। यसले गर्दा आन्द्राको पत्र बलियो भयो र हानिकारक पदार्थहरू कलेजोमा पुग्न पाएनन्।
यो औषधिको सकारात्मक प्रभाव विशेषगरी मानिससँग मिल्दोजुल्दो कलेजो र आन्द्रा भएका जनावरहरूमा प्रस्ट देखियो। तिनीहरूमा कलेजो सुन्निने समस्या कम भयो र म्याश रोगको गम्भीरतामा ठूलो सुधार आयो।
अनुसन्धान टोलीका सदस्य डाक्टर जिफेङ झाङले यो औषधिले मुख्य रूपमा पाचन प्रणालीमा काम गर्ने भए पनि यसको फाइदा निकै दूरगामी रहेको बताए।
यो औषधिले कलेजोको रोग मात्र नभई मुटुको रोग र आन्द्रा सुन्निने अन्य समस्याहरूको उपचारमा पनि काम गर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्वास छ। आगामी दिनहरूमा यो औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गरेर मानिसहरूमा यसको सुरक्षा र प्रभावकारिताको परीक्षण गरिनेछ।
मिसिगन मेडिसिनका हेपाटोलोजी प्राज्ञिक निर्देशक डाक्टर इलियट ट्यापरले म्याशका बिरामीहरूका लागि मुटु र कलेजो दुवैको स्वास्थ्य सुधार्ने सुरक्षित औषधिको आवश्यकता रहेको र यो खोजले नयाँ उत्साह थपेको बताए।
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