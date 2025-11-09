बजेट अभावले लम्बियो लमजुङ दरबार पुनर्निर्माण

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- बजेट अभावका कारण लमजुङ दरबारको पुनर्निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकी लम्बिएको छ ।
- पुरातत्व विभागका इन्जिनियर गोविन्द अधिकारीले बजेटको निरन्तरता नहुँदा काम चरणबद्ध रूपमा गर्नुपरेको बताए ।
- ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पुनर्निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
२८ असार, लमजुङ । यहाँस्थित ऐतिहासिक सम्पदा लमजुङ दरबारको पुनर्निर्माण बजेट नियमित उपलब्ध हुन नसक्दा लम्बिएको छ । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको पुनर्निर्माण बजेट अभावका कारण तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेको छैन ।
बेँसीसहर नगरपालिका-३ गाउँसहरस्थित समुद्री सतहबाट एक हजार ४४५ मिटर उचाइमा रहेको लमजुङ दरबारको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागमार्फत भइरहेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सुरु भएको कामका लागि विभिन्न आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो ।
पुरातत्व विभागका इन्जिनियर गोविन्द अधिकारीका अनुसार सुरुमा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर आवश्यक बजेट समयमा उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माण अवधि लम्बिएको हो । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रु ३५ लाख बराबरको ठेक्काबाट भइरहेको निर्माण गत जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेपनि तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेन ।
हालसम्म यस चरणअन्तर्गत करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने करिब ३० प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ । हाल दरबारमा गारो तथा पर्खाल निर्माण, काठका बिम तयार गर्ने तथा छानो राख्नका लागि आवश्यक काठको संरचना तयार गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
निर्माण सम्झौताको म्याद सकिएपछि तोकिएको व्यवस्थाअनुसार दैनिक शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतका दरले जरिवाना कट्टा हुँदै निर्माण जारी रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । “अब करिब डेढ हप्ताभित्र यो चरणको काम सकिने अपेक्षा गरेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट दरबारतर्फ छानो राख्न आवश्यक काठको संरचना करिब आधासम्म तयार हुनेछ भने कालिका मन्दिरतर्फको काम पूरा हुन्छ”, उनले भने ।
उनका अनुसार दरबारमा छानो राख्ने काम भने आगामी बजेटको व्यवस्था भएपछि मात्रै अघि बढ्नेछ । आवश्यक बजेट समयमै विनियोजन भए आगामी आर्थिक वर्षमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने भए पनि बजेट अभाव कायम रहे निर्माण अवधि थप लम्बिन सक्ने उनले बताए ।
आव २०७९/८० मा रु एक करोड ३३ लाख र आव २०८०/८१ मा रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर आवश्यकता अनुसार निरन्तर बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा बर्सेनि चरणबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको विभागको भनाइ छ । पुनर्निर्माण लम्बिदा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ । निर्माण सामग्री लामो समय खुला अवस्थामा रहँदा वर्षायाममा क्षति पुग्ने जोखिमसमेत रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
गाउँसहर कालिका मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र बोहोराले लमजुङ दरबार ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको सम्पदा भएकाले पुनर्निर्माण छिटो सम्पन्न हुनुपर्ने बताए । “लमजुङ दरबार धार्मिक आस्थाको केन्द्रसँगै ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्वको स्थल हो । निर्माण कार्य लामो समयसम्म लम्बिदा यहाँ आउने पर्यटक तथा दर्शनार्थीलाई समेत असहज भएको छ । आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी पुनर्निर्माण छिट्टै सम्पन्न गर्न सके दरबारको आकर्षण अझ बढ्ने थियो”, उनले भने ।
उनका अनुसार शाहवंशीय इतिहाससँग जोडिएको यस दरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । शाहवंशीय राज्यकालको उद्गमस्थल मानिने लमजुङ दरबार जिल्लाको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्पदामध्ये एक हो ।
दरबार परिसरमा रहेको कालिका मन्दिर यस क्षेत्रको प्रमुख धार्मिक आस्थाको केन्द्रका रूपमा परिचित छ । चैते दसैँ र फूलपातीका अवसरमा यहाँ ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । बेँसीसहर बजारबाट करिब आठ किलोमिटर दूरीमा रहेको लमजुङ दरबार पुरानै शैली र स्वरुपमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ । पुनर्निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न सके ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणसँगै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
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