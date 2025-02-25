नेपालले जर्सीसँग एकदिवसीय खेल खेल्दै

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- आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ को तयारीमा रहेको नेपाली टोलीले आज जर्सीसँग पहिलो एकदिवसीय खेल खेल्दै छ।
- नेपाल र जर्सीबीचको खेल स्थानीय समयअनुसार पौने ४ बजे ग्रेनविल क्रिकेट ग्राउन्डमा सुरु हुनेछ।
- जर्सीसँगको खेलपछि नेपालले नेदरल्यान्ड्समा नामिबियासमेत सम्मिलित त्रिदेशीय शृङ्खलामा सहभागिता जनाउने छ।
२९ असार, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ को तयारीमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोलीले आज जर्सीसँग पहिलो एकदिवसीय खेल खेल्दै छ ।
नेपाल र जर्सीबीचको खेल नेपाली समयअनुसार पौने ४ बजेदेखि सुरु हुनेछ । खेल जर्सीको ग्रेनविल क्रिकेट ग्राउन्डमा हुनेछ ।
नेपालले जर्सीसँग पछिल्लोपटक सन् २०१० को डिभिजन फाइभमा एकदिवसीय खेल खेलेको थियो । त्यस्तै सन् २०१५ मा टी-२० विश्वकप छनोटमा खेलेको थियो ।
सन् २०१५ को टोलीबाट नेपालका सोमपाल कामी र करण केसी तथा जर्सीका चार्ल्स पर्चार्ड र जोन्टी जेनर टोलीमा छन् । यस्तै काउन्टी खेल्ने असा ट्राइबका दाई ज्याक ट्राइब पनि टोलीमा छन् ।
जर्सीसँग बुधबार अर्को एकदिवसीय खेल खेलेपछि नेपालले नेदरल्यान्ड्समा नामिबिया पनि सम्मिलित लिग २ को त्रिदेशीय शृङ्खला खेल्नेछ ।
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