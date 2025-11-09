पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ४ वर्ष कैद, ४० हजार जरिबाना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहरिएका पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई जिल्ला अदालतले ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय तोकेको छ।
- पाण्डेलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै एकीकृत रूपमा सो सजाय निर्धारण गरिएको हो।
- अदालतले ठगीमा २ वर्ष, संगठित अपराधमा ३ वर्ष र राज्यविरुद्धको कसुरमा डेढ वर्ष कैद सजाय कायम गरेको छ।
३० असार, काठमाडौं । पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना सजाय तोकिएको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पाण्डेलाई जिल्ला अदालतले आज सजाय निर्धारण गरेको हो ।
उनलाई ठगी तर्फ २ वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा डेढ वर्ष कैद र १५ हजार जरिबाना तोकिएको छ । त्यस्तै एकीकृततर्फ ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना तोकिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4