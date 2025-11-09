+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विश्वभर पर्खाइ बनेको ‘द ओडिसी’ ले २०० मिलियन डलरभन्दा बढीको ओपनिङ गर्ने प्रक्षेपण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३१ गते १४:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • क्रिस्टोफर नोलन निर्देशित बहुप्रतीक्षित हलिउड फिल्म ‘द ओडिसी’ शुक्रबारदेखि विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुँदैछ।
  • उत्तर अमेरिकी बजारसहित विश्वभर यो फिल्मले पहिलो सप्ताहन्तमा २०० मिलियन डलरभन्दा बढी कमाउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
  • आइम्याक्स क्यामेरामा छायाङ्कन गरिएको यो फिल्म युरोप र अस्ट्रेलियाका कतिपय हलमा प्रदर्शन हुनुअगावै सोल्डआउट भैसकेको छ।

लस एन्जलस । क्रिस्टोफर नोलन निर्देशित प्रतीक्षित हलिउड फिल्म ‘द ओडिसी’ शुक्रबारदेखि विश्वब्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ । अस्कर विजेता फिल्म ‘ओपेनहाइमर’ पछि आउन लागेको नयाँ फिल्म बहुप्रतीक्षित पनि छ ।

गत साता डिज्नीको ‘मोआना’ ले विश्वव्यापी बक्सअफिसमा करिब १३० मिलियन डलर कमाउने अनुमान सार्वजनिक भए पनि, होमरको महाकाव्यमा आधारित ‘द ओडिसी’ त्यसबाट प्रभावित नहुने विश्वास गरिएको छ । अहिलेको मुख्य प्रश्न फिल्मले अनुमानभन्दा कति राम्रो प्रदर्शन गर्छ भन्ने हो । यो फिल्म आइम्याक्स क्यामेरामा छायांकन गरिएको र त्यही माध्यममा हेर्नका लागि निर्माण गरिएको हो ।

फिल्मको दोस्रो सप्ताहन्तमा म्याट डेमन, रोबर्ट प्याटिन्सन, जेन्डाया, टम हल्यान्ड, एन ह्याथवे, जोन बर्नथल र लुपिटा नियोङ’ओ अभिनित यस फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै ठूलो स्टुडियोको प्रतीक्षित रिलिज छैन ।

प्राप्त जानकारीअनुसार, ‘द ओडिसी’ ले उत्तर अमेरिकी बजारमा पहिलो सप्ताहन्तमा ८५ देखि १०० मिलियन डलर कमाउने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक, ७३ अन्तर्राष्ट्रिय बजारका २२,७०० स्क्रिनबाट करिब ११० मिलियन डलर आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यससँगै फिल्मको विश्वव्यापी प्रारम्भिक कमाइ २०० मिलियन डलरभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

युनिभर्सलले ‘ओपेनहाइमर’ रिलिज गर्दा प्रयोग गरेका अधिकांश बजारमा नै ‘द ओडिसी’ पनि प्रदर्शन गर्न लागेको हो । यद्यपि, यसपटक इटाली र ग्रीसमा पहिलो दिनदेखि नै प्रदर्शन हुनेछ, जबकि ‘ओपेनहाइमर’ त्यहाँ अगस्टको अन्त्यतिर रिलिज भएको थियो । दक्षिण कोरिया, जापान र चीनमा भने फिल्म पछि रिलिज हुनेछ ।

‘ओपेनहाइमर’ ले १७,५०० अन्तर्राष्ट्रिय स्क्रिनबाट ९८.७ मिलियन डलर कमाउँदै विश्वभर १८१.१ मिलियन डलरको ओपनिङ गरेको थियो । त्यसबेला वार्नर ब्रदर्सको ‘बार्बी’ जस्तो ठूलो प्रतिस्पर्धी फिल्म पनि एकैसाथ प्रदर्शनमा थियो । यसपटक भने सप्ताहन्तमा कुनै अर्को ठूलो स्टुडियोको नयाँ व्यापक रिलिज छैन ।

यसबीच, फुटबल विश्वकपले फिल्मको व्यापारमा प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नोलनका लागि महत्वपूर्ण बजार मानिने बेलायत विश्वकपमा प्रतिस्पर्धामा छ र बुधबार इंग्ल्यान्ड तथा अर्जेन्टिनाबीच सेमिफाइनल हुँदैछ । यदि इंग्ल्यान्ड आइतबारको फाइनलमा पुगे पनि दर्शकले विश्वकप नभएको दिन फिल्म हेर्ने विश्वास उद्योग स्रोतको छ ।

स्रोतका अनुसार धेरै दर्शकले पहिले नै अग्रिम टिकट खरिद गरिसकेका छन् । युरोप र अस्ट्रेलियाका कतिपय हलमा फिल्मको टिकट सोल्डआउट भैसकेको विवरणमा जनाइएको छ ।

यदि फिल्मले उत्तर अमेरिकामा अनुमानित दायराको तल्लो सीमा अर्थात् ८५ मिलियन डलर मात्रै कमाए पनि त्यसको अर्थ दर्शकले राम्रो सिट र शो समय पर्खिरहेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

नोलनका अघिल्ला फिल्मको कमाइ हेर्दा पनि दीर्घकालीन प्रदर्शन बलियो रहने देखिन्छ । ‘ओपेनहाइमर’ ले ८२.४ मिलियन डलरको ओपनिङपछि उत्तर अमेरिकामा ३३० मिलियन डलर कमाएको थियो । ‘डन्कर्क’ ले ५०.५ मिलियन डलरबाट सुरु गर्दै १८९.७ मिलियन डलर र ‘इन्सेप्सन’ ले ६२.७ मिलियन डलरको ओपनिङपछि २९२.५ मिलियन डलर कमाएको थियो ।

हालसम्म दर्शकको प्रतिक्रिया त आइसकेको छैन तर, फिल्म हेरेका सञ्चारकर्मीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ र धेरैले यसलाई अवार्ड सिजनको सम्भावित दाबेदारका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

यो फिल्मले जेन्डाया र टम हल्यान्डका लागि पनि विशेष महत्व राख्छ । वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका यी दुई कलाकार ‘द ओडिसी’ मा सहकलाकार भए पनि उनीहरूको कुनै संयुक्त दृश्य छैन । उनीहरू जुलाई ३१ मा रिलिज हुने सोनी र मार्भल स्टुडियोको ‘स्पाइडर-म्यानः ब्रान्ड न्यू डे’ मा मुख्य भूमिकामा देखिनेछन् ।

‘ओपेनहाइमर’, ‘टेनेट’, ‘डन्कर्क’, ‘इन्टरस्टेलार’, ‘इन्सेप्सन’ र ‘द डार्क नाइट’ श्रृंखलासहित नोलनका फिल्मले विश्वव्यापी बक्स अफिसमा ६ अर्ब डलरभन्दा बढी कमाइसकेका छन् । ती फिल्मले १८ वटा अस्कर पुरस्कार जितेका छन् भने ४९ वटा अस्कर मनोनयन प्राप्त गरेका छन् । ‘ओपेनहाइमर’ ले उत्कृष्ट चलचित्र र उत्कृष्ट निर्देशकसहितका प्रमुख अस्कर पुरस्कार जितेको थियो ।

द ओडिसी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित