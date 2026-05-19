+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

क्रिस्टोफर नोलन निर्देशित बहुप्रतीक्षित ‘द ओडिसी’ को नयाँ ट्रेलर सार्वजनिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १८ गते १५:५७

बहुप्रतीक्षित हलिउड फिल्म ‘द ओडिसी’को नयाँ ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । फिल्मप्रेमीले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको यो फिल्म अब प्रदर्शन हुन मात्र दुई साता बाँकी छ ।

निर्देशक क्रिस्टोफर नोलनको पछिल्लो एक्सन फिल्मप्रति दर्शकको अपेक्षा निकै उच्च छ । फिल्मको सफलता एउटा मुख्य पक्षमा निर्भर हुनेछ, त्यो हो फिल्म वास्तवमै कति राम्रो बनेको छ भन्ने ।

नयाँ ट्रेलरले पनि यही कुराको संकेत गर्छ । यो फिल्म केवल झन्डै तीन घण्टा लामो आइम्याक्सको अनुभव, युद्ध र प्राचीन संसारका दृश्यमा मात्र सीमित छैन । यसको केन्द्रमा एउटा गहिरो र भावनात्मक कथा छ । घर फर्किन संघर्ष गरिरहेको एक पुरुषको मात्र होइन, आफ्नो परिवार र घरलाई जोगाइराख्न संघर्ष गरिरहेको परिवारको कथा पनि हो ।

ट्रोजन युद्धबाट फर्किने क्रममा म्याट डेमनले निर्वाह गरेको ओडिसियसको पात्रले वर्षौं लामो कठिन यात्रा तय गरिरहेको देखिन्छ । यसबीच उनको राज्य इथाकाका धेरै मानिसले राजा अब जीवित नरहेको विश्वास गरिसकेका छन् । उनकी पत्नी पेनेलोपे (एनी ह्याथवे) र छोरा टेलेमाकस (टम हल्यान्ड) भने घरमा आशा जीवित राख्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।

तर, उनीहरूका लागि परिस्थिति सहज छैन । एन्टिनोउस (रोबर्ट प्याटिन्सन)जस्ता पात्र कुनै पनि मूल्यमा सिंहासन कब्जा गर्न तयार देखिन्छन् । अघिल्ला ट्रेलरको तुलनामा यस नयाँ ट्रेलरले यी पात्र र कथाको भावनात्मक पक्षलाई अझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, के ‘द ओडिसी’ ले यसप्रतिको विशाल अपेक्षालाई पूरा गर्न सक्ला ? यसको उत्तर खोज्न क्रिस्टोफर नोलनको अहिलेसम्मको फिल्मी यात्रातर्फ हेर्न सकिन्छ । उनका सबै फिल्मले सर्वसम्मत प्रशंसा पाएका छैनन्, तर कम चर्चित कृतिमा पनि उल्लेखनीय पक्ष छन् ।

कतिपय दर्शकले ‘टेनेट’ लाई यसको जटिल कथावस्तुका कारण मन नपराउन सक्छन् । तर त्यसलाई पनि साहसी, महत्वाकांक्षी र मौलिक प्रयासका रूपमा हेरिन्छ । त्यसैगरी ‘द डार्क नाइट राइजेज’ अघिल्ला दुई ब्याटम्यान फिल्मको स्तरसम्म नपुगे पनि त्यसले प्रस्तुत गरेको भव्य दृश्य अनुभव आज पनि दुर्लभ मानिन्छ ।

बहुचर्चित कलाकारको टोली रहेको ‘द ओडिसी’ले पनि दर्शकलाई निराश नगर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको वास्तविक उत्तर भने फिल्म जुलाई १७ मा विश्वभर प्रदर्शन भएपछि मात्रै प्राप्त हुनेछ ।

क्रिस्टोफर नोलन द ओडिसी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पहिरो हटाएपछि मुग्लिन–नारायणगढ सडक पूर्ण रूपमा खुल्यो

पहिरो हटाएपछि मुग्लिन–नारायणगढ सडक पूर्ण रूपमा खुल्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास

विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
एसियन गेम्समा २३ खेल र करिब १४० खेलाडी सहभागी हुने : सदस्य सचिव मेहता

एसियन गेम्समा २३ खेल र करिब १४० खेलाडी सहभागी हुने : सदस्य सचिव मेहता
सीटीईभीटीको एकेडेमिक काउन्सिलमा चार जना विज्ञ सदस्य नियुक्त

सीटीईभीटीको एकेडेमिक काउन्सिलमा चार जना विज्ञ सदस्य नियुक्त
बैंकिङले बढायो सेयर बजार, कारोबारमा सुधार

बैंकिङले बढायो सेयर बजार, कारोबारमा सुधार
बजेट विवाद : मधेश प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित

बजेट विवाद : मधेश प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ

श्रीमती हत्याबारे ‘नेपाली ब्रो’ को बयान : घाँटी रेटेर मारेँ, चक्कु बारीमा फालेँ
‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात

‘सिस्टम’ पर्खिरहेको सार्वजनिक यातायात
जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
राज्य बलियो भयो कि बालेन मात्रै ?

राज्य बलियो भयो कि बालेन मात्रै ?
सुस्ता जोगाउन छातीमा गोली थापेका खान नागरिकता माग्दै माइतीघरमा

सुस्ता जोगाउन छातीमा गोली थापेका खान नागरिकता माग्दै माइतीघरमा
सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?

सुशासनकै गाडीले कतै लेन त मिचेन ?
सडकले निलेका जिन्दगीहरू

सडकले निलेका जिन्दगीहरू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

के कुकुरले टोक्दा मात्रै रेबिज सर्छ ?

6 Stories
प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित