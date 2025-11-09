टेलर स्विफ्टको विवाह उत्सव न्यूयोर्कमा सुरु, १००० पाहुनालाई निम्तो

विश्व चर्चित गायिका टेलर स्विफ्ट र उनका अमेरिकी फुटबल खेलाडी तथा मंगेतर ट्राभिस केल्सेको विवाह उत्सव न्यूयोर्कस्थित म्याडिसन स्क्वायर गार्डेनबाट सुरु भएको चर्चा छ ।
बिहीबार साँझ अभिनेत्री लेना डनहाम, स्विफ्टका लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएका निर्माता ज्याक एन्टोनोफलगायत दम्पतीका चर्चित साथी औपचारिक पोशाकमा कार्यक्रममा पुगेका देखिएका थिए ।
हवाई दृश्यमा कालो एसयूभीहरूको लामो लर्को सेतो क्यानोपी टेन्टमुनि अतिथिलाई ओर्लाउँदै गरेको देखिएको थियो । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले यसलाई विवाहअघिको कार्यक्रम वा सम्भावित ’रिहर्सल डिनर’ का रूपमा वर्णन गरेका छन् ।
बिहीबारको कार्यक्रममा करिब १०० जना अतिथि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसपछि शुक्रबार सोही स्थलमा करिब १,००० अतिथि सहभागी हुने ठूलो समारोह हुने बताइएको छ ।
दिनभरि उच्च तापक्रमका बीच प्रहरी र सञ्चारकर्मी म्याडिसन स्क्वायर गार्डेन बाहिर तैनाथ थिए । उनीहरूले भित्र के भइरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्ने कुनै दृश्य भेटिन्छ कि भनेर निगरानी गरिरहेका थिए ।
मनोरञ्जन समाचार वेबसाइट टीएमजेडले गार्डेनको लोडिङ क्षेत्रतर्फ केन्द्रित प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गरेको थियो । त्यस क्रममा फोर्कलिफ्ट, कार्यक्रमका कर्मचारी र भ्यानबाट कार्डबोर्डका बाकस झार्दै गरेका मानिस मात्र देखिएका थिए ।
पत्रकारहरूले प्रहरीले राखेका सुरक्षा अवरोध र अतिथिका लागि बाटो खाली गराउन गरिएको प्रत्येक व्यवस्थाको पनि निरन्तर रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
स्थलको एक प्रवेशद्वार नजिक राखिएको सूचनापाटीमा २९ जुनदेखि ३ जुलाईसम्म भित्र प्रवेश गर्नेले कार्यक्रममा भिडियो र फोटो खिच्न सहमति दिएको मानिने उल्लेख थियो । यसले तयारीकै क्रममा पनि छायांकन भइरहेको हुन सक्ने अनुमानलाई बल दिएको छ।
एसोसिएटेड प्रेसले प्राप्त गरेको अनुमति पत्रअनुसार बिहीबार साँझ ५ः३० बजेबाट ‘प्रि-पार्टी नाइट’ सुरु भई राति १०ः३० बजेसम्म चल्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो, जसमा करिब १०० अतिथि सहभागी हुने उल्लेख छ ।
बीबीसीका अनुसार स्थल बाहिर राखिएको ठूलो सेतो क्यानोपी टेन्ट अतिथिको स्वागतका लागि प्रयोग गरिनेछ । तर स्विफ्ट र केल्सेजस्ता विशिष्ट अतिथि गोपनीयताका लागि भूमिगत प्रवेशद्वार प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
न्यूयोर्कका मेयरले अत्यधिक गर्मीका कारण घरभित्र बस्न आग्रह गरे पनि धेरै प्रशंसक म्याडिसन स्क्वायर गार्डेन बाहिर जम्मा भएका थिए ।
१५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि स्विफ्टका प्रशंसक रहेका रायन वेङले भने, ‘म यहाँ कथित विवाह हेर्न आएको हुँ । यो मेरो जीवनकै अविस्मरणीय अनुभव हुनेछ ।’
अर्की प्रशंसक रस्टी कारबगले ट्राभिस केल्से खेल्ने कान्सास सिटी चिफ्सलाई सम्मान गर्दै कान्सास विषयवस्तु भएको टी–सर्ट लगाएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘मेरो संगीत रुचि पनि उनीसँगै विकसित भयो । उनको लागि सही व्यक्ति उनी आफैंले रोज्ने व्यक्ति नै हो ।’
पछिल्ला केही दिनदेखि सञ्चारमाध्यमले स्थल बाहिरको गतिविधिमाथि कडा निगरानी गरिरहेका थिए । ‘जीपी’ र ‘गार्डेन पार्टी’ लेखिएका ट्रक, कार्यक्रमका सामग्री, ठूलो सेतो भर्याङ र विशाल मिरर बलजस्ता सामग्री उतारिँदै गरेको दृश्य पनि देखिएको थियो । यसअघि बिछ्याइएको रातो कार्पेट भने केही समयमै हटाइएको थियो ।
न्यूयोर्कका मेयर जोहरान मामदानीले पनि पत्रकार सम्मेलनका क्रममा विवाहसम्बन्धी चर्चालाई संकेत गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सहरका अधिकारीले बीबीसीलाई सो क्षेत्रमा सडक बन्द गर्न अनुमति मागिएको पुष्टि गरे पनि आवेदन कसले दिएको हो भन्ने खुलाएनन् ।
यो सप्ताहन्त अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस अर्थात् जुलाई ४ को अवसरसँगै देशको २५०औँ जन्मजयन्ती र फिफा विश्वकप आयोजना भइरहेकाले पनि विवाहसम्बन्धी अनुमान झन् बढेको छ ।
यसपछि चर्चित व्यक्तिहरू एकपछि अर्को गर्दै कार्यक्रममा पुग्न थाले ।
पापाराजीले स्विफ्टका लामो समयदेखिका निर्माता ज्याक एन्टोनोफलाई टक्सिडो लगाएर कार्यक्रमतर्फ जाँदै गरेको तस्बिर खिचेका थिए । उनकी बहिनी तथा डिजाइनर रेचल एन्टोनोफ गुलाबी पोशाकमा देखिएकी थिइन् ।
अमेरिकी खेल प्रस्तोता एरिन एन्ड्र्युज चाँदी रङको चम्किलो गाउनमा देखिइन् भने स्विफ्टकी लामो समयदेखिकी प्रचारप्रमुख ट्री पेन हल्का निलो पोशाकमा कार्यक्रममा पुगेकी थिइन् ।
पेज सिक्सका अनुसार अभिनेता ब्राडली कुपर र मोडल जिजी हदिद पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
गायिका तथा अभिनेत्री सेलेना गोमेजले इन्स्टाग्राममा कालो गाउन लगाएको आफ्नो तस्बिर साझा गरेकी थिइन्, तर उनी कुन कार्यक्रममा जाँदै थिइन् भन्ने खुलाइनन् ।
पिपल म्यागजिनले अभिनेत्री लेना डनहामलाई कालो एसयूभीमार्फत म्यानह्याटन हुँदै कार्यक्रमतर्फ लगिँदै गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
म्याडिसन स्क्वायर गार्डेन न्यूयोर्कको चर्चित स्थल भए पनि यसको स्वरूप विवाहका लागि उपयुक्त हुनेछ कि हुँदैन भन्ने विषयमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि केही प्रशंसकले स्विफ्टसँग जुनसुकै स्थानलाई पनि आकर्षक बनाउने पर्याप्त स्रोत र क्षमता रहेको बताएका छन् ।
बेल्जियमबाट घुम्न आएकी २० वर्षीया प्रशंसक लाउरा बोनले भने, ‘मलाई यो स्थल राम्रो लाग्यो, किनभने यहाँ उनलाई धेरै गोपनीयता मिल्नेछ ।’
बीबीसीबाट ।
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