६ लाख घुस रकमसहित चुलाचुली गाउँपालिकाका इन्जिनियर पक्राउ

३१ असार, काठमाडौं । इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका एक जना इन्जिनियर ६ लाख घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा चुलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर डिल्लीराज खड्का रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
उनलाई अख्तियारको टोलीले झापाको दमक नगरपालिका–१ स्थित एक खाजाघरबाट बुधबार पक्राउ परेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
अख्तियारका अनुसार इन्जिनियर खड्काले पुलको रिडिजाइन स्वीकृत गराइदिएको तथा ठेक्काको भुक्तानी प्रकृयामा सहजीकरढा गरिदिने भन्दै दु:ख र हैरानी दिई घुस/रिसवत मागेका थिए ।
सेवाग्राहीबाट लिएको ६ लाख रुपैयाँसहित उनी पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
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