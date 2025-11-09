सब डिभिजन वन कार्यालय सिरहाका प्रमुख घुस रकमसहित पक्राउ

२३ असार, जनकपुरधाम । सब डिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुर, सिरहाका कार्यालय प्रमुख रामकेवल राय यादव १२ हजार रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिबासको टोलीले मंगलबार उनलाई १२ हजार रुपैयाँ घुससहित कर्जन्हा नगरपालिका ४ स्थितबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।
कर्जन्हा नगरपालिका–२ स्थित रहेको एक काठ उद्योगले विभिन्न स्थानबाट ल्याएको काठको लागि उद्योगीसँग तीन ट्रक काठको चारचार हजारका दरले घुस लिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
घुस मागेपछि सेवाग्राही अख्तियारमा पुगेका थिए । सोही अनुसार स्ट्रिङ अप्रेसन गरी आज नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
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