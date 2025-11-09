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निर्माण व्यवसायीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते १३:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
  • बैंकहरूले ऋणीको अनुरोधमा बक्यौता ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरेर कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् ।
  • निर्माण व्यवसायीले यस्तो कर्जा पुनर्संरचना २०८३ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ र ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

३२ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई निर्देशनमार्फत लागु गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणीको अनुरोधमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा केन्द्रीय बैंकले केही शर्त भने राखेको छ । जसअनुसार बैंकले ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी पुनर्तालिकीकरण/ पुनर्संरचना गर्न सक्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्तालिकीकरण/ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कर्जा २०८३ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूको न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

तर, निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भइसकेको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको कर्जा वर्गीकरण र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्ने शर्त समेत केन्द्रीय बैंकले राखेको छ ।

सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भइ परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको अवस्थामा भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जालाई मात्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायी
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