+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकी बजारमा नेपाली वस्तुको सहुलियतपूर्ण पहुँच नवीकरण गर्न नेपालको प्रस्ताव

कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत स्कट अर्बमले नेपालको आर्थिक विकास र व्यापार विस्तारमा अमेरिकी सरकारको निरन्तर साझेदारी रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते १३:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालले अमेरिकी बजारमा नेपाली वस्तुको सहुलियतपूर्ण पहुँच कायम राख्न तथा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउन अमेरिकी सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ ।
  • उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्रामको अवधि नवीकरण गर्न अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बम समक्ष माग गरिन् ।
  • नेपालले जलविद्युत्, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्र लगायत ६ वटा मुख्य क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी भित्र्याउन अनुकूल वातावरण निर्माण भइरहेको जानकारी गराएको छ ।

३२ असार, काठमाडौं । नेपालले अमेरिकी बजारमा नेपाली वस्तुले पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण पहुँचलाई निरन्तरता दिन र जलविद्युत्, प्रविधि तथा पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउन अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री गौरीकुमारी यादव र नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमबीच भएको उच्चस्तरीय आर्थिक संवादमा नेपालले व्यापार सहुलियत नवीकरण र लगानी विस्तारको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

मन्त्री यादवले सन् २०१५ मा सुरु भएको ‘नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम’ को अवधि २०२५ को डिसेम्बरमा समाप्त भइसकेको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसलाई नवीकरण गर्न अमेरिकी सरकारको सहयोग माग गरिन् ।

यस कार्यक्रम मार्फत नेपाली उत्पादनले अमेरिकी बजारमा भन्साररहित वा सहुलियतपूर्ण प्रवेश पाउँदै आएका थिए ।

त्यसैगरी नेपाल र अमेरिकाबीचको ‘व्यापार तथा लगानी ढाँचा सम्झौता’ कागजमा मात्र सीमित नराखी नियमित संवाद मार्फत सक्रिय बनाउनुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ ।

नीतिगत र कानुनी सुधार मार्फत नेपालले विदेशी लगानीकर्ताका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गरिरहेको जानकारी गराउँदै नेपालले अमेरिकालाई मुख्य ६ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरेको छ ।

जसमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूलक उद्योग र डिजिटल अर्थतन्त्र (आईटी) छन् । यी सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा अमेरिकी पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकार निकै उत्सुक रहेको मन्त्री यादवले बताइन् ।

हाल अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो, जहाँ विशेषगरी नेपाली ऊनी गलैँचा, तयारी पोसाक र पस्मिना निर्यात हुने गरेका छन् । तर, द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालले ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ ।

यसलाई न्यूनीकरण गर्न अमेरिकाले नेपाललाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र दुई देशका निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ ।

नेपालले अघि सारेका व्यापार सहुलियतको निरन्तरता, टिफा संयन्त्रको सक्रियता र लगानी प्रवर्द्धनका एजेन्डामा अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत अर्बमले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए ।

उनले नेपालको आर्थिक विकास र व्यापार विस्तारमा अमेरिकी सरकारको निरन्तर साझेदारी रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अमेरिकी बजार नेपाल सहुलियतपूर्ण पहुँच
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले साउन ७ गतेबाट नागरिक केन्द्रित अभियान सुरु गर्ने

कांग्रेसले साउन ७ गतेबाट नागरिक केन्द्रित अभियान सुरु गर्ने
ओमेल्निक नजिकै रुसी सेनाको नियन्त्रण क्षेत्र विस्तार

ओमेल्निक नजिकै रुसी सेनाको नियन्त्रण क्षेत्र विस्तार
आउटफिटसँग जुत्ता कसरी मिलाउने ? जान्नुहोस् नयाँ फेसन ट्रेन्ड

आउटफिटसँग जुत्ता कसरी मिलाउने ? जान्नुहोस् नयाँ फेसन ट्रेन्ड
सोनम वाङचुकको स्वास्थ्य जाँच दैनिक गर्न दिल्ली हाई कोर्टको निर्देशन

सोनम वाङचुकको स्वास्थ्य जाँच दैनिक गर्न दिल्ली हाई कोर्टको निर्देशन
निर्माण व्यवसायीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने

निर्माण व्यवसायीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने
विश्वकप स्टेडियमबाट अनमोल केसी : अर्जेन्टिनाले जीवनभर याद हुने सम्झनाहरू दियो

विश्वकप स्टेडियमबाट अनमोल केसी : अर्जेन्टिनाले जीवनभर याद हुने सम्झनाहरू दियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित