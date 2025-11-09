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अविरल वर्षापछि सडकमा बाढी, डुब्यो माइतीघर क्षेत्र (तस्वीरहरू)

बिहीबार दिउँसो परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेको छ ।

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विकास श्रेष्ठ विकास श्रेष्ठ
२०८३ असार ३२ गते १६:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बिहीबार दिउँसो भएको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौंका माइतीघर लगायतका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन्।
  • सडक डुबानमा परेपछि सवारी साधनहरू बीचबाटोमै अलपत्र परेका छन् भने यातायात आवागमन अस्तव्यस्त बनेको छ।
  • नयाँ बानेश्वरबाट आउने सवारी साधनलाई बबरमहल क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीले होल्ड गर्नुपरेको छ।

३२ असार, काठमाडौं । बिहीबार दिउँसो परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेको छ ।

विशेषगरी माइतीघर क्षेत्र डुबानमा परेको हो । सो क्षेत्र भएर आवतजावत गर्ने सवारी साधनहरू होल्ड भएका छन् ।

नयाँ बानेश्वरतर्फबाट जाँदै गरेका सवारीलाई बबरमहल क्षेत्रमा होल्ड गरिएको छ । अहिले सो क्षेत्रमा ट्रापिक आवागमन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।

बिहीबार दिउँसो केहीबेर काठमाडौंमा भारी वर्षा भएको थियो । यसअघि पनि काठमाडौंमा ठूलो वर्षा भएपछि विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने गरेको थियो ।

 

 

 

अविरल वर्षा बाढी
लेखक
विकास श्रेष्ठ

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