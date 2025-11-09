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आगामी वर्ष विद्युत् पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन तयार : ऊर्जामन्त्री 

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते १८:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै दिगो आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
  • सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय पूर्वाधारको स्तरोन्नतिमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
  • आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने र भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

३२ असार, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै अब दिगो आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार चुनौती र स्तरोन्नति’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय बढ्दो विद्युत् मागलाई व्यवस्थापन गर्न जीर्ण तथा कम क्षमताका पूर्वाधारको स्तरोन्नति अपरिहार्य बनेको बताए ।

उनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि कमजोर पूर्वाधारका कारण केही दिनयता विद्युत् कटौती र ट्रिपिङको समस्या देखिएको उल्लेख गरे।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ विद्युतीय पूर्वाधारमा खर्च गर्नेगरी योजना निर्माण गरेको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट पनि ठूलो हिस्सा पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने तथा आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गरिने बताए ।

उनले सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको अवस्थामा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए ।

उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युत् उपयोग बढाएर आन्तरिक खपत विस्तार गरिने र वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए । बैठकले विद्युत् व्यापार तथा सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक लगायत सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालका नदीहरूले विद्युत् मात्र नभई उद्योग, रोजगारी र दिगो समृद्धिको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

विराजभक्त श्रेष्ठ
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