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रास्वपा उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध, विराजभक्त पछि हटे

विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो दाबेदारी फिर्ता लिएपछि अर्थमन्त्री समेत रहेका वाग्ले निर्विरोध भएका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १२ गते ७:४०

१२ असार, काठमाडौं । रास्वपा उपसभापतिमा डा. स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध चयन भएका छन् । विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नो दाबेदारी फिर्ता लिएपछि अर्थमन्त्री समेत रहेका वाग्ले निर्विरोध भएका हुन् ।

रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने यसअघि नै निर्विरोध भइसकेका थिए ।

पदाधिकारी पदका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

केही असन्तुष्टिका बीच विहीबार केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरिएको थियो ।

तीन दिनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु भएको रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन छैटौं दिनसम्म लम्बिएको छ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले रास्वपा प्रथम महाधिवेशन विराजभक्त श्रेष्ठ
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