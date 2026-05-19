केन्द्रीय सदस्यमा स्वर्णिमलाई सर्वाधिक मत, पाए २६५६

११ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्यमा डा. स्वर्णिम वाग्लेले सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका छन् ।
उनले २६५६ मत प्राप्त गरेका हुन् ।
उनलाई प्रवास समितिको सबै मत प्राप्त भएको थियो । बिहान भएको निर्वाचन अन्तर्गत अहिले अन्तिम मतपरिणाम सुनाइँदै छ ।
रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार १५८ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् । जसमध्ये ९९ जना मतदानबाट निर्वाचित हुनेछन् ।
बाँकीमध्ये ५१ जना सभापति रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन् भने ७ प्रदेशका सभापति पदेन सदस्य हुने भएकाले स्वत: केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् ।
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