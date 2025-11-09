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दशरथ रंगशालामा अलपत्र छन् सुकुमवासीका सामान (तस्वीरहरू)

सुकुमवासीका घरायसी सामान रंगशालामा अलपत्र छन् । 

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आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ असार ३२ गते १८:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा सुकुमवासीका घरायसी सामान अलपत्र अवस्थामा फेला परेका छन् ।
  • नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीहरूलाई सुरुमा रंगशालामा राखिएको थियो र उनीहरूका सामान त्यहीँ छुटेका हुन् ।
  • अहिले सुकुमवासीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

३२ असार, काठमाडौं । दशरथ रंगशालामा रहेको सुकुमवासीका सामान अलपत्र परेका छन् । नदी किनारबाट होल्डिङ सेन्टरमा पुर्‍याइएका सुकुमवासीका सामान रंगशालामा अलपत्र भेटिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुमवासी बस्तीलाई नदी किनारबाट हटाएपछि त्यहाँ बस्दै आएकाहरूलाई सुरुमा दशरथ रंगशालामा राखेको थियो ।

त्यसबेला प्रारम्भिक स्क्रिनिङको काम पनि त्यहीँ भएको थियो । बस्ती भत्काएसँगै सरकारले सुकुमवासीलाई रंगशालामा पुगेर सम्पर्क गर्न भनेको थियो । समानसहित उनीहरु त्यहाँ पुगेका थिए ।

सोही समयमा उनीहरूले त्यहाँ पुर्‍याएका सामान त्यहीँ छुटेका देखिन्छन् । सुकुमवासीका घरायसी सामान रंगशालामा अलपत्र छन् । अहिले सुकुमवासीहरुलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ ।

सुकुमवासी
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

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