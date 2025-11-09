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‘माथिको अनुमति’ माग्दै खरिपाटीको होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश रोक

काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि अहिले सुकुमवासीहरूलाई खरिपाटी लगिएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते १४:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भक्तपुरको खरिपाटीस्थित सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टरमा रिपोर्टिङका लागि पुगेका सञ्चारकर्मीलाई सुरक्षाकर्मीले प्रवेशमा रोक लगाएका छन् ।
  • मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिएर मात्रै प्रवेश गर्न पाइने भन्दै सञ्चारकर्मीलाई फर्काइएको हो ।
  • कीर्तिपुरको राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि सुकुमवासीलाई खरिपाटी सारिएको थियो, सोही अवस्थाबारे जानकारी लिन पुगेका सञ्चारकर्मीलाई रोक लगाइएको हो ।

२८ असार, काठमाडौं । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित सुकुमवासीहरू राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।

‘माथिबाट अनुमति ल्याउनुस्’ भन्दै रिपोर्टिङमा पुगेका सञ्चारकर्मीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको हो । आजै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सहितको सरकारी टोलीले खरिपाटीको होल्डिङ सेन्टरमा निरीक्षण गरेका थिए ।

मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अनुमति लिएर मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा प्रवेश गर्न पाइने रिपोर्टिङमा पुगेका सञ्चारकर्मीलाई बताइएको छ ।

काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि अहिले सुकुमवासीहरूलाई खरिपाटी लगिएको छ ।

खरिपाटी लगेपछिको अवस्था बुझ्न पुगेका सञ्चारकर्मीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको हो ।

खरिपाटी सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टर
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