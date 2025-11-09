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कृषि क्षेत्रमा सक्रिय ज्येष्ठ नागरिक ७२ प्रतिशत

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ३ गते १६:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ३३ लाख ५५ हजार ८०८ पुगेको छ।
  • तथ्यांकमा ज्येष्ठ नागरिक २०८३ प्रतिवेदन अनुसार कूल ज्येष्ठ नागरिकमध्ये ७२.६ प्रतिशत नागरिक कृषि क्षेत्रमा सक्रिय रहेका छन्।
  • प्रतिवेदनमा ६८.८ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक स्वव्यवसायमा संलग्न रहेको र १७ प्रतिशत नागरिक पारिवारिक सहयोगीका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

३ साउन, काठमाडौं । ७२ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक कृषि  क्षेत्रमा सक्रिय रहेको पाइएको छ ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘तथ्यांकमा ज्येष्ठ नागरिक २०८३’ प्रकाशन गरेको छ । जसले ज्येष्ठ नागरिकको संख्या र उनीहरूको स्थितिजन्य विवरण समावेश छ ।

प्रस्तुत विवरण अनुसार हाल नेपालमा ३३ लाख ५५ हजार ८०८ जना रहेका छन् । यसमध्ये ६८.८ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक स्वव्यवसायमा वा कामदार छन् । १३.४ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक रोजगार छन् भने ०.८ प्रतिशत रोजगारदाताको रुपमा रहेका छन् । १७ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक परिवारको सहयोगीको रुपमा छन् ।

स्व-व्यवसाय वा कामदारको रूपमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूमध्ये आर्थिक रुपले सक्रिय भएको कार्यक्षेत्रमा कृषि क्षेत्र अधिक छ । प्रस्तुत विवरणअनुसार ७२.६ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक कृषि क्षेत्रमा सक्रिय छन् । २७ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक गैर कृषि क्षेत्रमा छन् ।

हेर्नुहोस् तालिका :

कृषि क्षेत्र ज्येष्ठ नागरिक
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