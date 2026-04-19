+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धादिङमा आज राति १० बजेदेखि सबै सवारी साधन चलाउन रोक

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमद्वारा जारी सूचनामा एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका सवारी साधन भने निर्बाध रूपमा चल्न पाउने उल्लेख छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ३ गते २०:४०
फाइल फोटो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारी वर्षाका कारण आज रातिदेखि भोलि बिहानसम्म जिल्लाभित्र सवारी आवागमनमा पूर्ण रोक लगाएको छ।
  • आइतबार राति १० बजेदेखि साउन ४ गते बिहान ५ बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सबै सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन चलाउन बन्देज लगाइएको छ।
  • एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका सवारी साधनलाई भने सो नियम लागू नहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमले जानकारी दिइन्।

३ साउन, धादिङ । भारी वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र सडक अवरोधको उच्च जोखिम रहेकाले धादिङ जिल्लाभर आज रातिदेखि सोमबार बिहानसम्म सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले साउन ३ गते बेलुका एक जरुरी सूचना जारी गर्दै आइतबार राति १० बजेदेखि साउन ४ गते बिहान ५ बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सबै सार्वजनिक र निजी सवारी साधन चलाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको हो। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमद्वारा जारी सूचनामा एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका सवारी साधन भने निर्बाध रूपमा चल्न पाउने उल्लेख छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले साउन ३ गते आइतबार देशका विभिन्न भागमा भारी र अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गरेको थियो। यसैको आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबारले काठमाडौंबाट चितवन, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूमा रातिको समयमा सवारी आवागमनमा उच्च जोखिम रहेको जानकारी गराएको थियो।

सोही सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आम सर्वसाधारणको जीउज्यानको सुरक्षार्थ यस जिल्लामा चल्ने तथा जिल्ला भएर चल्ने अन्य सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको आवतजावत बन्द गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

धादिङ सवारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धादिङ प्रशासनमा दलितका लागि छुट्टै कानुनी सहायता कक्ष

धादिङ प्रशासनमा दलितका लागि छुट्टै कानुनी सहायता कक्ष
रास्वपा धादिङको सभापतिमा राजन अर्याल निर्वाचित

रास्वपा धादिङको सभापतिमा राजन अर्याल निर्वाचित
धादिङमा ५२ किलो अफिम र तीन वटा भरुवा बन्दुक बरामद

धादिङमा ५२ किलो अफिम र तीन वटा भरुवा बन्दुक बरामद
धादिङको बैरेनीमा दुई बस ठोक्किए, १२ जना घाइते

धादिङको बैरेनीमा दुई बस ठोक्किए, १२ जना घाइते
धादिङमा १ अर्ब ५० करोडको लगानीमा फ्रेन्च फ्राई उद्योग खुल्दै

धादिङमा १ अर्ब ५० करोडको लगानीमा फ्रेन्च फ्राई उद्योग खुल्दै
स्थानीय तहलाई आशिकाको जवाफ- स्थानीय स्वायत्तता प्राकृतिक दोहनको लाइसेन्स होइन

स्थानीय तहलाई आशिकाको जवाफ- स्थानीय स्वायत्तता प्राकृतिक दोहनको लाइसेन्स होइन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित