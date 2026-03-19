रास्वपा धादिङको सभापतिमा राजन अर्याल निर्वाचित

२४ जेठ, धादिङवेशी । रास्वपा धादिङको प्रथम जिल्ला अधिवेशनबाट राजन अर्याल सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । शनिवार सुरु भएको अधिवेशनमा सर्वसहमति जुट्न नसकेपछि मध्यरातमा निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नयाँ जिल्ला कार्यसमिति चयन गरिएको हो ।
सभापति पदका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा अर्यालले १ सय ४३ मत प्राप्त गर्दै विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी तथा निवर्तमान जिल्ला सभापति सूर्यमणि पाठकले ९२ मत प्राप्त गरे भने अर्का उम्मेदवार रामकुमार थपलियाले ६३ मत प्राप्त गरेका थिए । ज्वालामुखी गाउँपालिकाका अर्याल रास्वपा बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य समेत हुन् ।
उपसभापति पदमा श्रवण त्रिपाठी २ सय १६ मतसहित विजयी भए । उनका प्रतिस्पर्धी लिला श्रेष्ठले ७७ मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए ।
सचिव पदमा राम भण्डारी १ सय ६२ मतका साथ निर्वाचित भए ह्ुँदा अन्य प्रत्यासीहरु कल्पना श्रेष्ठले ८० र विदुर अधिकारीले ५८ मत प्राप्त गरे ।
त्यसैगरी सहसचिव पदमा श्रीराम आचार्य १ सय ६० मतसहित विजयी हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी राजेन्द्र कडेलले १ सय २७ मत प्राप्त गरेका थिए ।
जिल्ला कार्यसमिति सदस्यहरुमा उषा कार्की, रामकृष्ण परियार, सुन्दर अधिकारी र मदन भण्डारी लगायतलाई निर्वाचित गरेको छ । त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर १ को संयोजकमा रामजी प्रसाद पाठक, सह–संयोजकमा अमृता केसी र सचिवमा प्रवेश धरेल निर्वाचित भएका छन् ।
क्षेत्र नम्बर २ को संयोजकमा राजेन्द्र अधिकारी, सह–संयोजकमा ओमप्रसाद काराखेती तथा सचिवमा माधवराज अधिकारी निर्वाचित भएका छन् ।
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