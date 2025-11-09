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कास्की र कञ्चनपुरबाट जुवातास खेलिरहेका १६ जना पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ४ गते ८:५०
फाइल फोटो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रहरीले कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१४ बाट जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १० जनालाई नगद ३८ हजार ४३५ रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको छ ।
  • कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–४ मा तास खेलिरहेका ६ जनालाई ८ हजार १७ रुपैयाँसहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
  • कास्की र कञ्चनपुर गरी दुई स्थानबाट जुवातास खेलेको आरोपमा कुल १६ जना पक्राउ परेका छन् ।

४ साउन, काठमाडौं । प्रहरीले कास्की र कञ्चनपुरबाट जुवातास खेलिरहेका १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१४ रातोडाँडाको एक घरबाट १० जनालाई पक्राउ परेका छन् । हिजो साँझ प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीहरुको साथबाट नगद ३८ हजार ४३५ रुपैयाँ र चार बुक तास समेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यस्तै कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका ४ सुर्खेतटोलबाट पनि हिजो बेलुकी आठ बजे तास खेलिरहेका ६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

उनीहरुको साथबाट नगद ८ हजार १७ रुपैयाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

कञ्‍चनपुर कास्की जुवातास
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