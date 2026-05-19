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कञ्चनपुरमा लागूऔषधसहित जनप्रतिनिधि पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ८ गते ९:३९

८ असार, महेन्द्रनगर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले एक जनप्रतिनिधिलाई लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीले भीमदत्त नगरपालिका–१८ की वडा सदस्य रूपा जैरूलाई लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको हो ।

उनलाई १८ नम्बर वडाको गौरा मन्दिर टोलबाट लागूऔषध ओसारिरहेका बेला पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

वडा सदस्य जैरूको साथबाट प्रोमेथोजिन हाइड्रोक्लोराइड इन्जेक्सन १५ एमपुल र बुप्रेनोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड इन्जेक्सन १५ एम्पुल बरामद गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक टेकबहादुर रावतले जानकारी दिए ।

जैरू गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वडा नम्बर १८ को दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

कञ्‍चनपुर भीमदत्त नगरपालिका रूपा जैरू लागूऔषध
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