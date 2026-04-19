६६ पालिकाका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग सरकारले अन्तिमपटक माग्यो निवेदन

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- सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग जग्गा व्यवस्थापनका लागि अन्तिमपटक निवेदन माग गरेको छ ।
- राष्ट्रिय भूमि आयोगले तोकिएको ढाँचामा ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहका लगत संकलकमार्फत निवेदन पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
- यो सूचना साउन ४ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिनसम्मका लागि सार्वजनिक गरिएको छ ।
४ साउन, काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तिमपटक निवेदन मागेको छ ।
भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासोको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि निवेदन मागेको हो ।
स्थानीय तहका भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन समितिले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरी यही साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलक मार्फत निवेदन पेश गर्न भनेर सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
कुन-कुन स्थानीय तहका लागि मागियो निवेदन ? हेर्नुहोस् सूचना :
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