७५ वर्षीय मोतिमान पाख्रिन : वृद्ध भत्ता थापेर फर्किँदै थिए, रोशी खोलाले बगाउँदा गयो ज्यान

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- काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका-७ मा खोला तर्ने क्रममा ७५ वर्षीय मोतिमान पाख्रिनको बगेर मृत्यु भएको छ ।
- वृद्ध भत्ता लिएर घर फर्किने क्रममा पाख्रिनलाई रोशी खोलाले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ ।
- स्थानीयको सूचनापछि प्रहरी टोलीले खोजी गर्ने क्रममा उनको शव रोशी गाउँपालिका-८ स्थित खोला किनारमा फेला पारेको छ ।
४ साउन, काभ्रेपलाञ्चोक । रोशी खोलाले बगाउँदा एक वृद्धको मृत्यु भएको छ ।
आफनो वृद्ध भत्ता लिन कटुन्जेमा रहेको सिद्धार्थ बैकमा आएर फर्कने क्रममा रोशी गाउँपालिका–७ कटुञ्जेबेँसीका ७५ वर्षीय मोतिमान पाख्रिनलाई रोशी खोलाले बगाउँदा मृत्यु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका अनुसार सोमबार दिउँसो रोशी गाउँपालिका–७ स्थित रोशी खोला तर्ने क्रममा पाख्रिन बगेका थिए ।
स्थानीयबाट खोलाले मानिस बगाएको सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रहरी चौकी कटुञ्जेबेँसी र इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले खोजी तथा उद्धार कार्य थालेको थियो ।
खोजीका क्रममा पाख्रिनलाई रोशी गाउँपालिका–८ गिम्दीबेँसीस्थित रोशी खोलाको किनारमा मृत अवस्थामा फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
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