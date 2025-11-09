वन कार्यालय स्याङ्जा : एक वर्षमा ३६ हजार बढी बिरुवा उत्पादन

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- स्याङ्जाको डिभिजन वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३६ हजार ६ सय २० वटा बिरुवा उत्पादन गरेको छ ।
- कार्यालयले २२ हजारभन्दा बढी रैथाने प्रजातिका बिरुवा स्थानीय तह, विद्यालय र कृषक समूहलाई निःशुल्क वितरण गरिसकेको छ ।
- वन अधिकृत रुक्मागत सुवेदीले भने, ‘यस वर्ष हामीले रैथाने प्रजातिका बिरुवालाई प्राथमिकता दिएका छौं ।’
४ साउन, स्याङ्जा । स्याङ्जाको डिभिजन वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३६ हजार ६ सय २० वटा बिरुवा उत्पादन गरेको छ । तीमध्ये २२ हजारभन्दा बढी बिरुवा स्थानीय तह, विद्यालय, कृषक, विभिन्न समूह तथा संघसंस्थालाई निःशुल्क वितरण गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले प्रत्येक वर्ष असार र साउन महिनामा बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ । यस वर्ष उत्पादन गरिएका अधिकांश बिरुवा रैथाने प्रजातिका रहेको डिभिजन वन कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी तथा वन अधिकृत रुक्मागत सुवेदीले बताए ।
उनका अनुसार कार्यालय र मातहतका सब–डिभिजन वन कार्यालयमार्फत बिरुवा वितरण भइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष उत्पादन भएर बाँकी रहेका करिब १५ हजार बिरुवा पनि यस वर्ष वितरणको क्रममा रहेका छन् ।
‘यस वर्ष हामीले रैथाने प्रजातिका बिरुवालाई प्राथमिकता दिएका छौं । जडीबुटी, फलफूल, डालेघाँस तथा काठजन्य बिरुवा उत्पादन गरेका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘हरेक वर्ष असार १५ गतेदेखि वितरण सुरु हुन्छ र भदौको दोस्रो सातासम्म निरन्तर वितरण गर्दै आएका छौं ।’
उनका अनुसार असार मसान्तसम्म ७ सय ७१ जनाले कार्यालयबाट हस्ताक्षर गरेर बिरुवा लगेका छन् ।
कार्यालयले डालेघाँसअन्तर्गत राईखनियो, निमारो, बडहरलगायतका प्रजाति, काठजन्य बिरुवाअन्तर्गत चाँप, सौन्दर्यका लागि कल्की, धूपी र कपुर तथा जडीबुटी र फलफूलतर्फ निम, हर्रो, बर्रो, खयर, टिमुर, लप्सी, अम्बा, अमला लगायतका बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय राजमार्ग र ग्रामीण सडक किनार हराभरा बनाउने अभियानका लागि स्थानीय तहले ठूलो परिमाणमा बिरुवा लैजान थालेको स्याङ्जाका डिभिजनल वन अधिकृत नवराज बरालले बताए । उनका अनुसार विद्यालय र सरकारी कार्यालय परिसरमा पनि जडीबुटी तथा अन्य रैथाने प्रजातिका बिरुवा रोप्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
त्यसैगरी, वडा कार्यालय, पालिका, कृषक समूह, आमा समूह, क्लब तथा विभिन्न संघसंस्थाले पनि कार्यालयबाट बिरुवा लगिरहेका छन् । समूह मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा कृषि तथा पशुपालनमा संलग्न कृषकहरूले समेत घाँस तथा अन्य उपयोगी बिरुवा माग गरेर लैजाने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
वन कार्यालयले निःशुल्क बिरुवा वितरण कार्यक्रमलाई वन संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने तथा कृषकलाई बहुउपयोगी बिरुवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।
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