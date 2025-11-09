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प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीविरुद्ध एउटा उजुरी, २ आयुक्तविरुद्ध परेन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ४ गते १८:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा एक उजुरी परेको छ ।
  • समिति सचिवालयका अनुसार कुल दुईवटा उजुरी परेका छन्, जसमध्ये एउटा उजुरी सैद्धान्तिक विषयमा छ ।
  • प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तहरू गुरु वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाविरुद्ध भने कुनै उजुरी परेको छैन ।
  • संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार बिहान ११ बजे बैठक बोलाई उजुरी खोल्ने र कार्ययोजना वितरण गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।

४ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्कीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार समग्रमा दुई वटा उजुरी परेको छ । एउटा सैद्धान्तिक विषयमा उजुरी परेको छ भने एउटा व्यक्ति तोकेर उजुरी परेको हो ।

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तद्धय गुरू वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाविरूद्ध भने उजुरी परेको छैन ।

१९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार समेत हुन् । सरकारी वकिलबाट पेशा सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका व्यक्ति हुन् ।

सोही दिन संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका डा. सुब्बा डीआईजी भएर अवकाश भएका व्यक्ति हुन् ।

वाग्ले मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आबद्ध थिए । हाल उनी सूचना प्रविधि विषयमा अध्ययन/अध्यापन गर्छन् ।

वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायाधीवक्ता) हुन् ।

उनीहरू तीनै जना विरुरु संसदीय सुनुवाइ समितिले २६ असारमा उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

दिइएको समयमा दुई वटा उजुरी परेको हो ।

उजुरी दिने समय सकिए लगत्तै भोलिपल्ट अर्थात् मंगलबार प्रस्तवित निर्वाचन आयुक्तहरूको सुनुवाइ गरिँदैछ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । जहाँ  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी खोल्ने र वितरण गर्ने कार्यसूची छ । मंगलबार नै प्रस्तावित व्यक्तिहरूले पेस गरेका कार्ययोजना समिति सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने कार्यसूची छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि प्रस्तावित पदमा नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की
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