केयूको उपकुलपतिका लागि ३५ जनाको दरखास्त स्वीकृत (सूची)

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- काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि ३५ जनाको दरखास्त सिफारिस समितिबाट स्वीकृत भएको छ।
- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै दरखास्त स्वीकृत भएको औपचारिक जानकारी गराएको छ।
- उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ बमोजिम योग्य उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको समितिले उल्लेख गरेको छ।
४ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि ३५ जनाको दरखास्त स्वीकृत भएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सोमबार दरखास्त स्वीकृतसम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ ।
‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम प्राप्त आवेदनमध्येबाट सिफारिस समितिले ३५ जनाको नाम स्वीकृत गरेको जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
यी हुन् ३५ जना–
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