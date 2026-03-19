केयूको उपकुलपति छनोट गर्न शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्च कमिटी गठन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते ११:५२

१९ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय सर्च कमिटी गठन भएको छ ।

मंगलबार बसेको केयूको सभाले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको हो ।

एक सिनेट सदस्यका अनुसार सदस्यमा केयूका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य सर्च कमिटीको सदस्य रहेका छन् । सर्च कमिटीले मापदण्ड बनाएर उपकुलपति छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।

अध्यादेशबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदमुक्त भएपछि नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

