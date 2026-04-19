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निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित आयुक्त र प्रमुख आयुक्तको प्रस्तुतीकरण साउन १२ र १३ गते

संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकले १२ गते प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको र १३ गते प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तलाई प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते १२:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको संसदीय सुनुवाइ आगामी साउन १२ र १३ गते हुने भएको छ ।
  • संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले १२ गते दुई जना आयुक्त र १३ गते प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तलाई प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
  • संवैधानिक परिषद्ले मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

५ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको संसदीय सुनवाइ आगामी १२ र १३ गते हुने भएको छ ।

समितिको आजको बैठकले १२ गते प्रस्तावित दुई जना आयुक्तहरुको र १३ गते प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तलाई प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ । यो जानकारी समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले दिएका हुन् । दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे बोलाइएको छ ।

गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही बैठकले निर्वाचन आयुक्त पदमा डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

सुनुवाइ समितिका सभापति श्रेष्ठका अनुसार सुनुवाइ सुरु हुनुअघि प्रस्तावित आयुक्त र प्रमुख आयुक्तहरुमाथि परेका उजुरीहरु र कार्ययोजनाको अध्ययन गरिने छ । त्यससँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरु समिति सदस्यहरुलाई इमेलमा पठाइने सभापति थापाले बताए ।

निर्वाचन आयोग संसदीय सुनवाइ
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