म्युजिक भिडियोबाट अभिनयमा फर्किइन् मौसमी मल्ल

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- वरिष्ठ अभिनेत्री मौसमी मल्ल ‘म हुँ सृष्टिको फक्ताङलुङ’ म्युजिक भिडियोमार्फत लामो समयपछि अभिनयमा फर्किएकी छन् ।
- नीता आचार्यको स्वर र गोविन्द राईको निर्देशनमा तयार भिडियोमा मौसमीलाई परम्परागत नेपाली भेषभुसामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
- सन् २०१७ पछि अभिनयबाट टाढिएकी अभिनेत्री मल्लले उक्त भिडियोमार्फत आफू सक्रिय भएको जानकारी दिएकी छन् ।
काठमाडौं । वरिष्ठ अभिनेत्री मौसमी मल्ल लामो समयपछि ‘म हुँ सृष्टिको फक्ताङलुङ’ म्युजिक भिडियोमार्फत दर्शकमाझ आएकी छन् । नीता आचार्यको स्वरमा रहेको गीतको भिडियोमा मल्ल फिचर्ड छिन् ।
गोविन्द राईको नृत्य निर्देशनमा तयार भएको भिडियोमा मौसमीलाई परम्परागत नेपाली भेषभुसामा देख्न सकिन्छ । नेपालको इतिहास बोकेको विभिन्न पात्रमा उनी गीतको भिडियोमा प्रस्तुत भएकी छन् ।
रमणीय लोकेसनमा खिचिएका दृश्यले दर्शकको मन जित्ने पक्का छ । मौसमीले गीतको भिडियोमार्फत आफू दर्शकमाझ आएको बताएकी छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफू नेपालमा रहेको बताएकी छन् । गीतमा मनु लोहोरुङ राईको शब्द रचना छ भने संगीत तथा एरेन्ज साज सिंहको छ । दर्शकले भिडियोलाई नीता आचार्यको युट्युब च्यानलमार्फत हेर्न सक्नेछन् ।
मौसमी अभिनित पछिल्लो फिल्म ‘कारखाना’ सन् २०१७ मा रिलिज भएको थियो । त्यसयता उनी फिल्म क्षेत्रबाट गुमनामजस्तै छिन् । दर्शकले पनि उनको खोजी गरिरहेका थिए । यस्तोमा, मौसमीले गीतमार्फत आफू अभिनयमा सक्रिय भएको जनाउ दिएकी हुन् ।
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