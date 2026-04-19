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प्रदीप अधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते १७:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ।
  • अख्तियारले अधिकारीमाथि एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
  • अधिकारीले गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेमप्रकाश ढकालबाट १३ आना जग्गा लिएको आरोप आयोगले लगाएको छ।

५ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले अधिकारीमाथि एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदावी सहित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारको आरोप अनुसार, अधिकारीले गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेमप्रकाश ढकालबाट १३ आना जग्गा लिएका हुन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण
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