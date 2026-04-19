डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको जीवन साधना नागरिक आन्दोलन थियो : राष्ट्रपति पौडेल

५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको निधनमा दु:ख व्यक्त गर्दै परिवारलाई समवेदना सन्देश पठाएका छन् ।
समवेदना सन्देशमा राष्ट्रपति पौडेलले पाण्डेको साधना मुख्यत: स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिक आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापना तथा विभिन्न संघर्ष र आन्दोलनहरूमा नागरिक अगुवाका रूपमा दिवंगत पाण्डेले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिका सदा स्मरणीय रहिरहने राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन् ।
‘२०३६ सालको जनमत संग्रहभन्दा केही महिनाअघि सरकारको सचिव पदबाट राजीनामा दिएर उहाँले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नागरिक अगुवाका रूपमा २०४६ सालदेखि २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा दिनुभएको नेतृत्वदायी भूमिका आफ्नो मानसपटलमा अझै ताजा छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले समवेदना सन्देशमा भनेका छन्, ‘२०३६ साल यताको करिब साढे ४ दशक अवधिमा उहाँको जुन भूमिका र योगदान रह्यो, त्यसले आफ्नो क्षेत्र र धारबाट राष्ट्र निर्माणमा योगदानकर्ता मानक व्यक्तित्वका रूपमा भावी पुस्ताले स्मरण गरिरहनेछन् भन्ने मलाई लागेको छ ।’ यस्तै पाण्डेको निष्ठा, आचरण र नैतिक जीवनले नेपाली समाजलाई सबै आलोकित गरिरहने विश्वास आफूले लिएको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले पाण्डेको निधनले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अपुरणीय क्षति पुग्नुका साथै मुलुकले निर्भिक र सत्यको पक्षपाती निष्ठावान लोकतन्त्रवादी नागरिक अगुवा गुमाएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलको समवेदना सन्देश उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल तथा प्रमुख स्वकीय सचिव अवज्ञा पौडेलले पाण्डेको निवास विशालनगर पुगेर हस्तान्तरण गरेका थिए ।
क्यान्सरबाट पीडित पाण्डेको साउन १ गते शुक्रबार आफ्नै निवास विशालनगरमा निधन भएको थियो ।
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