+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

२०० र ५०० दरका भारु नोट विधिवत् चलनचल्तीमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते १९:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले २०० र ५०० दरका भारतीय नोट नेपालमा विधिवत रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
  • सन् २०१६ नोभेम्बर ९ पछि निष्कासित भारु नोटहरू नेपाल ल्याउन, लैजान र नेपाली बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिइएको छ ।
  • केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले प्रक्रियागत व्यवस्था पूरा भएपछि भारुको प्रयोग खुलाइएको जानकारी दिनुभएको छ ।

७ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०० र ५०० दरका भारतीय नोट विधिवत रुपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्था गरेर ती नोटको प्रयोग पनि खुला गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०१६ नोभेम्बर ९ पछि निष्कासन भएका ५ सयसम्मका भारु नेपाल ल्याउन वा भारत लैजान सकिने व्यवस्था भएको छ । नेपाली बजारमा ५ सय सम्मका भारुको कारोबार गर्न सकिने र ती दरका नोट बैंकहरूले पनि सहज सटही लिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरिदिएको हो ।

बिहीबार केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेगरी भारुको प्रयोग खुलाएको हो । तर, २०१६ नोभेम्बरअघि निष्कासन भएका ५ सय तथा १ हजारका नोट भने प्रयोगमा ल्याउन पाइने छैन ।

त्यसैगरी अहिले प्रचलनमा रहेको २ हजारको नोट ओसारपसार गर्न वा साथमा राख्न पनि नपाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट भने भारु ल्याउन वा लैजान नपाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

भारत सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ८ बाट त्यसअघिका भारु ५०० र १००० दरका नोट प्रचलनमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसको असर नेपालमा पनि पर्‍यो ।

त्यो बेलासम्म नेपालमा पनि भारतीय ठूला दरका नोटको सहज कारोबार हुने गर्दथ्यो । नेपालको बैंकिङ प्रणलीमा ५०० र १००० भारुका ७ करोडभन्दा बढी रकम थिए । सो रकम साट्नका लागि बारम्बार पहल गरिएको भएपनि भारत सरकारले मानेन । त्यसपछि नेपालमा ठूला दरका भारुको प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो ।

अब नेपाली बैंकले सर्वसाधारणबाट लिने र नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुर्‍याउने तथा केन्द्रीय बैंकले भारतीय रिजर्भ बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवसथा गरिएपछि ठूला दरका नोटको प्रयोग खुलाइएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले बताए ।

रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले गत वर्ष विदेशी विनिमय व्यवस्थापन नियमावली २०१५ संशोधन गर्दै ठूला दरका नोट पनि नेपाल भारत ल्याउन, लैजान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । आरबीआईले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार १ सय भारुसम्मका नोटमा जतिसुकै रकम पनि भारत भित्र्याउन वा भारतबाट नेपाल ल्याउन पाइने व्यवस्था छ । यसमा कुनै सीमा तोकिएको छैन ।

तर, १ सयभन्दा माथिका नोटका हकमा भने २५ हजार भारुसम्म भारतबाट नेपाल ल्याउन वा लैजान पाइने व्यवस्था आरबीआईले गर्‍यो । त्यसपछि नेपाल सरकारले पनि ठूला दरका भारतीय नोटको प्रयोग खुलाएको थियो । तर, प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन । आवश्यक प्रक्रियागत व्यवस्था पूरा भएपछि केन्द्रीय बैंकले बिहीबारदेखि प्रयोग खुला गरेको हो ।

भारु चलनचल्ती
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश

व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश
सार्वजनिक बसमा पाकेटमारी गर्ने चार जना पक्राउ, एक जना फरार कैदी

सार्वजनिक बसमा पाकेटमारी गर्ने चार जना पक्राउ, एक जना फरार कैदी
होर्मुज खुला राख्न आसियानको जोड

होर्मुज खुला राख्न आसियानको जोड
‘समकक्षता के-को आधारमा रद्द भयो ? अदालतमा जान्छौं’

‘समकक्षता के-को आधारमा रद्द भयो ? अदालतमा जान्छौं’
कृषिको यान्त्रीकीकरणमा जापानको सहयोगबारे छलफल

कृषिको यान्त्रीकीकरणमा जापानको सहयोगबारे छलफल
सरकार तमासा बन्द गरोस्, गाडी लगेर मिडिया हाउस अगाडि नराखोस् : माधव नेपाल

सरकार तमासा बन्द गरोस्, गाडी लगेर मिडिया हाउस अगाडि नराखोस् : माधव नेपाल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’
संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित