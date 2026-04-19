+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आधिकारिकता सम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनको माग राख्दै सर्वोच्च पुग्यो देउवा पक्ष

सामान्यतया: सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू अन्तिम हुन्छन् । तर, फैसला चित्त नबुझाउने पक्षले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते २०:२६

७ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।

कांग्रेस देउवा पक्षका नेता एवं पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने फैसला पुरावलोकन हुनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएका हुन् ।

सामान्यतया: सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू अन्तिम हुन्छन् । तर, फैसला चित्त नबुझाउने पक्षले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् ।

त्यसरी निवेदन दिने पक्षहरूले न्यायिक सिद्धान्त र नजिरविपरित फैसला भएको, मुद्दामा नयाँ तथ्य भेटिएको वा अदालतले गलत व्याख्या गरेको आधारसहित निवेदन पेस गर्नुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

पुनरावलोकनको निवेदनले सोझै सर्वोच्चमा प्रवेश पाउँदैनन् । फैसला गर्नेबाहेकका तीन न्यायाधीशहरूले निवेदनको अध्ययन गर्छन् ।

उनीहरूले ‘पुनरावलोकनको अनुमति हुने’ भनी आदेश गरेमा मात्रै निवेदन पुनरावलोकनका लागि पूर्ण इजलासमा पेस भएर सुनुवाइ सुरु हुन्छ । पूर्ण इजलासले यसअघिकै फैसला सदर वा बदरमध्ये कुनै एक निर्णय गर्नसक्छ ।

यदि तीन न्यायाधीशहरूको इजलासले निवेदन ‘पुनरावलोकनको अनुमति नहुने’ भनी आदेश गरेमा यसअघिकै फैसला अन्तिम हुन्छ ।

कांग्रेस आधिकारिकता देउवा पक्ष फैसला पुनरावलोकन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी
रेनकोट ओढेका भाइरल बच्चा : कहाँका हुन् ? कसले खिच्यो ?

रेनकोट ओढेका भाइरल बच्चा : कहाँका हुन् ? कसले खिच्यो ?
बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो
नेपाली युवाको ‘मल्टिनेसनल’ सपना : कन्टेन्ट क्रियटर र ब्रान्डको सेतु बन्दै ‘भिल’

नेपाली युवाको ‘मल्टिनेसनल’ सपना : कन्टेन्ट क्रियटर र ब्रान्डको सेतु बन्दै ‘भिल’
प्रकृति र संस्कृतिको सुन्दर संगम : ताङतिङ र क्रपु

प्रकृति र संस्कृतिको सुन्दर संगम : ताङतिङ र क्रपु
कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’
संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित