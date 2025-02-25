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एनभीएलको अक्सन आइतबार हुँदै, १२९ खेलाडी सहभागी हुने

२०८३ साउन ८ गते १३:४२ २०८३ साउन ८ गते १३:४२

अनलाइनखबर

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अनलाइनखबर

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News Summary

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  • नेपाल भलिबल लिगको पहिलो संस्करणका लागि आइतबार खेलाडी अक्सन हुँदैछ ।
  • अक्सनका लागि एक सय २९ जना खेलाडीले नाम दर्ता गराएको एनभीएलले जनाएको छ ।
  • प्रतियोगिता भदौ १२ देखि २० गतेसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा सञ्चालन हुने तालिका छ ।

८ साउन, काठमाडौं । नेपाल भलिबल लिग (एनभीएल) को अक्सन आइतबार हुँदैछ । आगामी भदौ १२ गतेदेखि हुन लागेको पहिलो संस्करणको एनभीएलको अक्सन आइतबार हुन लागेको हो ।

अक्सनका लागि १२९ खेलाडीले नाम दर्ता गराएको एनभीएलका हेड अफ अपरेसन पुजन थापाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार क्याटोगरी ‘ए’ मा ५६ र ‘बी’ मा ७३ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् ।

६ फ्रेन्चाइच टोली सहभागी एनभीएलमा प्रत्येक टोलीले अक्सनबाट ७–७ खेलाडी अनुबन्ध गर्नेछन् । जसमा क्याटोगरी ‘ए’ बाट ४ जना र ‘बी’ मा ३ खेलाडीलाई टोलीमा अनुबन्ध गर्नुपर्नेछ ।

क्याटोगरी ‘ए’ का खेलाडीका लागि न्युनतम एक लाख र अधिकतम एक लाख २० हजार तोकिएको छ । क्याटोगरी ‘बी’ का लागि न्युनतम ५० हजार र अधिकतम ७० हजार कायम गरिएको छ ।

एनभीएलका लागि एक टोलीमा मार्की खेलाडीसहित १२ खेलाडी हुनेछन् । ७ खेलाडी अक्सनबाट भित्रिँदा ३ जना विदेशी खेलाडी अनुबन्ध हुनेछन् । एउटा खेलाडी ट्यालेन्ट हन्टबाट भित्राउनेछन् ।

६ वटै टोलीले मार्की प्लेयर सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सगरमाथा स्म्यासर्सको हरिहजुर थापा, मधेश वारियर्सको रविन नगरकोटी, काठमाडौं रेड्सको सुनिल बोहरा, अन्नपूर्ण स्पाइकर किङ्सको हिमाल सुनारी, कर्णाली शिवराजको पहल गहतराज र खप्तड फाल्कन्सको धिरज बस्नेत मार्की प्लेयरको रुपमा छन् ।

केडिया ग्रुपको आयोजनामा पहिलोपटक हुन लागेको पुरुष भलिबलको फ्रेन्चाइज लिग त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बहुद्देश्यीय कभर्डहलमा भदौ १२ देखि २० गतेसम्म हुने तालिका छ ।

नेपाल भलिबल लिग
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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