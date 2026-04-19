एआई क्यामेरामार्फत ५९ जना पहिचान गरी पक्राउ

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- काठमाडौं प्रहरीले एआई क्यामेरामार्फत ५९ जना संदिग्ध व्यक्तिलाई पहिचान गरी पक्राउ गरेको छ।
- जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ।
- प्रहरीले सेवा प्रवाहलाई बिचौलियामुक्त बनाउने कार्य पनि तीव्र पारेको जानकारी दिएको छ।
८ साउन, काठमाडौं । एआई क्यामेरामार्फत ५९ जनाको पहिचान गरी पक्राउ गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले एआई क्यामेरामार्फत पहिचान गरी ५९ जना संदिग्धलाई पक्राउ गरिएको बताएको छ । परिसरले शुक्रबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो ।
प्रहरी सेवालाई बिचौलियामुक्त बनाउने काम पनि गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
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