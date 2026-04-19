पेस्तोल र लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ

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- विराटनगर महानगरपालिका–१८ बाट प्रहरीले ५९ वर्षीय लालकिशोर यादवलाई पेस्तोल र लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको छ ।
- प्रहरीले उनको घरबाट एक थान कटुवा पेस्तोल, ३ ग्राम ०७ मिलिग्राम खैरो हेरोइन र ८ ग्राम ४८ मिलिग्राम गाँजा बरामद गरेको छ ।
- यादवविरुद्ध हातहतियार खरखजना र लागुऔषध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको मोरङ प्रहरीका डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
६ साउन, विराटनगर । प्रहरीले विराटनगरबाट पेस्तोल र लागुऔषधसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । बुधबार बिहानको राति विराटनगर महानगरपालिका–१८ झटियाही बुधनगरबाट ५९ वर्षीय लालकिशोर यादवलाई पक्राउ गरेको हो ।
मोरङ प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार यादवको घरमा प्रहरीले छापा मारेर एक थान कटुवा पेस्तोल, लागुऔषध खैरो हेरोइन ३ ग्राम ०७ मिलिग्राम र ८ ग्राम ४८ मिलिग्राम गाँजा बरामद भएको हो ।
पक्राउ परेका यादवलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा राखेर थप अनुसन्धान अघि बढाइएको उनले बताए । उनीविरुद्ध हातहतियार खरखजना र लागुऔषध ऐन अन्तर्गतको मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ ।
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