+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिटिजन्स बैंक र नियो भर्सबीच छुट सम्बन्धी सम्झौता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ८ गते १४:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिटिजन्स बैंक र ललितपुरको नियो भर्सबीच बैंकका ग्राहकलाई इलेक्ट्रोनिक सामानमा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ।
  • बैंकले नगद कारोबार घटाएर डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित उक्त समझदारी गरेको जानकारी गराएको छ।
  • बैंकले हालै नवयुवा तथा फ्रिलान्सर लक्षित बचत खाता र एकीकृत अनलाइन प्लेटफर्म डीजी बैंक सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।

८ साउन, ललितपुर । सिटिजन्स बैंक र झम्सीखेलस्थित नियो भर्स (नेओटेरिक नेपाल)बीच छुट सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । समझदारीपत्र अनुसार बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले नियो भर्सका विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् ।

यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहक लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ जान प्रोत्साहन मिल्ने बैंकको भनाइ छ ।

डिजिटल बैंकिङ प्रयोगलाई बढाउन तथा ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा बैंकले ग्राहकमैत्री सुविधा सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

‘विश्वकै प्रतिष्ठित अवार्ड बैंक अफ द इयर २०२४ र २०२५ को उपाधि प्राप्त गर्न सफल भएको बैंकले यस अघि नै फोनपेसँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’ भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

हालसालै बैंकले नवयुवा लक्षित बचत खाता सिटिजन्स जेन–जी सेभिङ अकाउन्ट र डीजी बैंक सेवा नामक एकीकृत अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

फ्रिलान्सरहरूलाई लक्षित गरी विशेष फ्रिलान्सर सेभिङ्ज अकाउन्ट नामक नयाँ बचत खाता सुरु गरेको छ । बैंकका देशैभरि ६१ जिल्लामा फैलिएका आफ्ना २०० वटा शाखा, १६९ वटा एटीएम, ३ विस्तारित काउन्टर र ४२ वटा शाखा रहित बैंकिङ इकाइ सञ्चालनमा छन् ।

नियो भर्स सिटिजन्स बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारतमा आलोचना खेपिरहेका सूर्यकान्तको निम्तोमा प्रधानन्यायाधीशको दिल्ली भ्रमण

भारतमा आलोचना खेपिरहेका सूर्यकान्तको निम्तोमा प्रधानन्यायाधीशको दिल्ली भ्रमण
काठमाडौं–३० का लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित पक्राउ

काठमाडौं–३० का लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित पक्राउ
विपिन कार्कीले थाले उपकरण व्यवसाय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छायांकन सुविधा दिने

विपिन कार्कीले थाले उपकरण व्यवसाय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छायांकन सुविधा दिने
एक वर्षमा काठमाडौंमा २५२८ विरोध प्रदर्शन

एक वर्षमा काठमाडौंमा २५२८ विरोध प्रदर्शन
एउटा वेस्टकोट, स्टाइल अनेक : यस्ता तरिकाले रिस्टाइल गर्नुहोस् आफ्नो लुक

एउटा वेस्टकोट, स्टाइल अनेक : यस्ता तरिकाले रिस्टाइल गर्नुहोस् आफ्नो लुक
एआई क्यामेरामार्फत ५९ जना पहिचान गरी पक्राउ

एआई क्यामेरामार्फत ५९ जना पहिचान गरी पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि

कूटनीतिमा रवि–बालेनका समानान्तर गतिविधि
५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो

५० हजारको प्रलोभन देखाएर ललितपुरमा १७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब झिकियो
कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न
कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी

कांग्रेसको नयाँ अभियान ‘एनसी फर एनसी’ : नागरिक हितलाई संगठनसँग जोड्ने तयारी
बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो

बिजुलीमा भ्याट : साउनदेखि उठाउनुपर्ने, सरकारले असारबाटै असुल्यो
कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा

कार्यदलको प्रतिवेदन : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संशोधनको मूल मुद्दा
सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

कानेगुजीले फाइदा गर्छ, कसरी ?

5 Stories
६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

६ वर्षमुनिका बच्चालाई सिकाउनैपर्ने ६ कुरा

6 Stories
साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित