सामसङ इनोभेसन क्याम्पसको कोडिङ कोर्स सम्पन्न, नयाँ कार्यक्रमलाई खुल्यो आवेदन

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- सामसङ नेपालले सामसङ इनोभेसन क्याम्पस अन्तर्गत सञ्चालन गरेको कोडिङ तथा प्रोग्रामिङ कोर्स सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ।
- सामसङ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक चाङ उक जङले भने, ‘आज त्यो सम्भावनालाई वास्तविक उपलब्धिमा परिणत भएको देख्दा खुसी छु।’
- कम्पनीले नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कार्यक्रमका लागि आवेदन खुला गरेको छ भने विद्यार्थीहरूलाई विशेष समारोहमा सम्मान गरिएको छ।
८ साउन, काठमाडौं । सामसङ नेपालले सामसङ इनोभेसन क्याम्पस (एसआईसी) अन्तर्गत सञ्चालन गरेको कोडिङ तथा प्रोग्रामिङ कोर्स सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ।
कोर्स पूरा गरेका विद्यार्थीलाई सम्मान गर्दै कम्पनीले नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) कार्यक्रमका लागि आवेदन पनि खुला गरेको जनाएको छ।
डिसेम्बर २२, २०२५ देखि जुन ३०, २०२६ सम्म सञ्चालन भएको एसआईसी अन्तर्गतको कोडिङ र प्रोग्रामिङ कोर्सले विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक सिप, व्यावहारिक परियोजना अनुभव र उद्योग एक्सपोजर प्रदान गरेको थियो ।
कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विद्यार्थीहरूलाई एक विशेष समारोहमा सम्मान गरिएको छ ।
‘गत डिसेम्बरमा नेपाल आएको केही समयपछि सामसङ इनोभेसन क्याम्पसमा उपस्थित हुँदा मैले नेपालको युवा प्रतिभामा अपार सम्भावना देखेँ। आज त्यो सम्भावनालाई वास्तविक उपलब्धिमा परिणत भएको देख्दा खुसी छु’ सामसङ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक चाङ उक जङले भने ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले हरेक उद्योगलाई पुनः आकार दिँदै गर्दा डिजिटल प्रतिभाको विकास गर्नु पहिलेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ।’
सामसङको ग्लोबल सीएसआर भिजन ‘भोलिको लागि एकसाथ मानिसहरूलाई सक्षम बनाउने अभियान’ अन्तर्गत सन् २०२३ मा नेपालमा सुरु भएको सामसङ इनोभेसन क्याम्पसले सञ्चार, सहकार्य र आलोचनात्मक सोच जस्ता आवश्यक कार्यस्थल क्षमताहरूलाई सुदृढ गर्दै उदीयमान प्रविधिहरूमा उद्योग सान्दर्भिक सिप प्रदान गर्दछ।
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