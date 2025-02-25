राजेश हमाल बने कर्णाली शिवराजका ब्रान्ड एम्बासडर

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- महानायक राजेश हमाल नेपाल भलिबल लिगको फ्रेन्चाइज टोली कर्णाली शिवराजको ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त भएका छन्।
- कर्णाली शिवराजले कामना विष्ट र प्रगति नाथलाई क्विन अफ कर्णाली तथा सुमित्रा रेग्मीलाई ग्लोरी अफ कर्णाली घोषणा गरेको छ।
- एमएमए फाइटर रविन्द्र ढाँटलाई फेस अफ कर्णाली घोषित गर्दै टोलीले आफ्नो आधिकारिक एन्थम सार्वजनिक गरेको छ।
९ साउन, काठमाडौं । नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमाल नेपाल भलिबल लिग (एनभीएल) को फ्रेन्चाइज टोली कर्णाली शिवराजका ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त भएका छन् ।
शुक्रबार आयोजित विशेष कार्यक्रममार्फत कर्णाली शिवराजले हमाललाई औपचारिक रूपमा ब्रान्ड एम्बासडर घोषणा गरेको हो । सोही कार्यक्रममा टोलीले फेस अफ कर्णाली, क्विन अफ कर्णाली, ग्लोरी अफ कर्णाली तथा आफ्नो आधिकारिक एन्थम ‘आयो आयो कर्णाली शिवराज’ पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
कर्णाली क्षेत्रका राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी कामना विष्ट र प्रगति नाथलाई क्विन अफ कर्णाली नियुक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुई पटक महिला फ्रेन्चाइज टोलीलाई उपाधि दिलाएकी कप्तान सुमित्रा रेग्मीलाई ग्लोरी अफ कर्णाली घोषित गरिएको छ ।
यसैगरी, एमएमए फाइटर रविन्द्र ढाँटलाई फेस अफ कर्णाली घोषणा गरिएको छ । रोड टु यूएफसी सिजन–५ को तयारीका लागि इन्डोनेसियामा रहेका कारण उनी कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकेनन् ।
उनले भिडियो सन्देशमार्फत टोलीलाई शुभकामना दिएका थिए ।
तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ
कर्णाली शिवराजका विशेष अनुहारहरू :
ब्रान्ड एम्बासडर : राजेश हमाल
क्विन अफ कर्णाली : कामना विष्ट, प्रगति नाथ
ग्लोरी अफ कर्णाली : सुमित्रा रेग्मी
फेस अफ कर्णाली : रविन्द्र ढाँट
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