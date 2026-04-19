आगामी गीतमा सुशान्त केसी र साकारको ‘कोल्याब’ पक्का

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- युवापुस्तामा लोकप्रिय गायक सुशान्त केसी र साकारले ‘प्राइजलेस’ शीर्षकको नयाँ गीतमा सहकार्य गर्ने भएका छन् ।
- लिलबुद्ध नाम परिवर्तन गरेका साकारले हालै एक रेकर्डिङ स्टुडियोबाट सुशान्तसँगको सहकार्यको जानकारी दिएका हुन् ।
- साकारले केही दिनअघि आफूले ठूला सांगीतिक प्रोजेक्टहरू ल्याउने संकेत गरेका थिए ।
काठमाडौं । युवापुस्तामा रुचाइएका गायकद्धय सुशान्त केसी र साकारले सांगीतिक सहकार्य गर्ने भएका छन् । लिलबुद्ध नाम त्याग्ने घोषणा गरेको केही दिनमै साकारले आगामी गीतका लागि आफू र सुशान्तबीच सहकार्य हुन लागेको जनाए ।
आगामी गीतको नाम ‘प्राइजलेस’ हुने साकारले जनाएका छन् । गीत चाँडै दर्शकमाझ आउने घोषणा उनले गरे ।
प्राप्त तस्वीरमा यी दुईजनालाई एक रेकर्डिङ स्टुडियोमा देख्न सकिन्छ । केही दिनअघिको एक पोस्टमा साकारले आफूले अब ठूला प्रोजेक्ट लिएर आउने जनाएका थिए ।
साथै, एक चर्चित कलाकारसँग सहकार्य हुने संकेत समेत उनले गरेका थिए ।
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