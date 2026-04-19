साकारले हटाए सांगीतिक नाम ‘लिलबुद्ध’, भन्छन्- बुद्ध लेख्दा धर्मसँग जोडिएर भ्रम सिर्जना भयो

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- नेपहप गायक साकार अधिकारीले आफ्नो सांगीतिक नाम ‘लिल बुद्ध’ परिवर्तन गरी अब ‘साकार’ को रूपमा चिनिने घोषणा गरेका छन् ।
- उनले अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकमाझ बुद्ध शब्दले सिर्जना गर्ने भ्रम र यमबुद्धको नामबारे भएको आलोचनाका कारण नाम परिवर्तन गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
- साकारले र्यापरको छविभन्दा बाहिर निस्किएर संगीत, कला र डिजाइनका क्षेत्रमा नयाँ पहिचान बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेपहप गायक साकार अधिकारीले आफ्नो सांगीतिक नाम परिवर्तन गरेको घोषणा गरेका छन् । संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफूलाई सबैले चिन्दै आएको नाम ‘लिल बुद्ध’ हटाएको जनाएका हुन् ।
साकारको नामबाट आफू सांगीतिक क्षेत्रमा चिनिन चाहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले नाम बदल्नु पर्नाका दुई कारण पेश गरेका छन् ।
पहिलो- अन्तराष्ट्रिय दर्शकमाझ जाँदा बुद्ध शब्दले धर्म र आध्यात्मिकतासँग जोडिएर अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने भएकाले नाम बदल्नुपरेको उनले बताएका छन् । अर्को कारण, दिवंगत र्यापर यमबुद्धको नाम गलतरुपमा प्रयोग गरेको भन्ने आलोचना हुनु हो ।
दोस्रो कारणबारे उनी भन्छन्- धेरैले मलाई यमबुद्धको नाम गलतरुपमा प्रयोग गरेको पनि भने । मेरो उद्देश्य सँधै उहाँको सम्मान र उहाँको विरासतलाई अघि बढाउनु मात्र थियो । यो परिवर्तनले त्यो अध्यायलाई सम्मानपूर्वक बन्द गर्छ भन्ने विश्वास छ ।’
अब आफू संगीतसँगै कला, डिजाइन र अन्य सिर्जनात्मक काममा अघि बढ्न चाहेको उनको भनाइ छ । ‘लिल बुद्ध भन्ने नाम मेरो र्यापरको छविसँग जोडिएको धेरै महसुस हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अब म त्यस सीमाभन्दा बाहिर निस्किएर अझ ठूलो र विविध पहिचान निर्माण गर्न चाहन्छु ।’
उनले अब लिल बुद्ध आधिकारिक कलाकारको नाम नरहने बताएका छन् । ‘मेरो करिअरका सबैभन्दा ठूला प्रोजेक्टहरू अब आउँदैछन्’ साकार लेख्छन्, ‘हाम्रो यात्राको सबैभन्दा रोमाञ्चक अध्याय आजबाट सुरु हुँदैछ । अबदेखि साकारको रुपमा ।’
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